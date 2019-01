Netflix | perché i sottotitoli di ‘Roma’ in spagnolo hanno fatto discutere

Chi è Marie Kondo - guru del riordino protagonista della serie Netflix : chi dovrebbe guardarla e perché : Marie Kondo è la protagonista della docu-serie di Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 1° gennaio. La 34enne giapponese è un'esperta dell'economia domestica molto conosciuta all'estero. Ma chi è Marie Kondo e chi dovrebbe guardare il suo reality? Scrittrice giapponese, Marie è l'ideatrice del cosiddetto metodo KonMari, un sistema studiato per riordinare al meglio gli spazi abitativi con lo scopo di migliorare la qualità della propria ...

Arriva una nuova serie su Sherlock su Netflix - perché sarà diversa da quella di Benedict Cumberbatch : Netflix lavora a una nuova serie su Sherlock. Il personaggio letterario nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle non smette mai di affascinare il pubblico, per questo il colosso di streaming ha deciso di continuare a puntare su di lui. Purtroppo per i fan, la quinta stagione di Sherlock con Benedict Cumberbatch è ancora lontana, ma per ingannare l'attesa, Netflix ha pensato a qualcos'altro che coinvolge sempre il celebre ...

Baby - ecco perché non guardare la serie Netflix sulle squillo minorenni : C’è Chiara, la classica “brava ragazza” (che poi tanto brava non è) a cui va stretta la routine familiare. C’è Ludovica, detta “secchiello” per via del taglio di capelli alla Uma Thurman in Pulp fiction, che al contrario è la “cattiva ragazza“. E poi c’è Damiano, il ragazzo di periferia sbarcato ai Parioli con il suo carico di marijuana. Sono loro i protagonisti di Baby, la serie Netflix più ...

Baby - ecco perché guardare la serie Netflix sulle “squillo minorenni dei Parioli” : Quo Vadis (Baby)? A leggere le sciocchezze pubblicate a caldo sul web si capiva che la madre del “andava fatto così” è sempre incinta. Baby, la serie Netflix su quello che in cronaca fu definito il giro delle “squillo minorenni dei Parioli” è un’opera gradevolissima, elaborata con cura a livello di scrittura, e recitata con parecchia grinta e professionalità. C’è poco da dire: quando attorno all’amo morboso del tette&culi si prova a ...

Friends resta su Netflix per tutto il 2019 - ecco perché è un gran regalo di Natale : Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Friends resta su Netflix per tutto il 2019 e probabilmente non andrà via dalla piattaforma per molto altro tempo ancora. Ad annunciarlo è il profilo Twitter americano di Netflix, che ironicamente fa riferimento all'Armadillo Natalizio con cui Ross cerca di coinvolgere il figlio Ben nelle celebrazioni del Natale ebraico nel decimo episodio della settima stagione. A seguito delle proteste del ...