Italia | 4 gare delle nazionali in diretta su Facebook e Youtube

Sci alpino - quando si corrono le prossime gare? Il programma dal 14 al 20 gennaio. Due gare in Italia con Kronplatz e Cortina - c’è Wengen! : Si è appena concluso il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 che ha visto, per cause di forza maggiore, solamente la due-giorni di Adelboden riservata agli uomini. dato che le prove veloci di Sankt Anton sono state cancellate per colpa della troppa neve caduta nella località austriaca. Per questo motivo la discesa sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo, per una settimana che si annuncia quanto mai ricco di appuntamenti con, ...

Belen Rodriguez a C'è Posta per te : «Partii per l'Italia per pagare la chemioterapia a mia nonna malata» : di Alessia Strinati Belen Rodriguez è stata una delle ospiti di C'è Posta per te , il programma di successo di Maria De Filippi che proprio ieri sera è tornato a far commuovere centinaia di italiani. ...

Short Track - Europei di Dordrecht : l’Italia pronta a scendere in pista - il programma delle gare : In Olanda gli azzurri degli allenatori Barthell e Pandov si preparano all’esordio di domani nella rassegna continentale. Speranze tricolori con Martina Valcepina e per entrambe le staffette Preparativi ultimati a Dordrecht, in Olanda, dove da domani prendono il via i Campionati Europei 2019 di Short Track. Il nuovo anno parte così con un grandissimo appuntamento a cui parteciperà anche l’Italia degli allenatori Anthony Barthell ...

Bari prima città in Italia a pagare i ciclisti : 25 euro al mese per chi va a lavoro in bici : Svolta green a Bari dove non solo si potranno ottenere sconti per l'acquisto di biciclette ma anche rimborsi per chi usa le bici per andare a scuola e a lavoro fino a un massimo di 25 euro al mese. Il sindaco Decaro: "Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti gli amanti della due ruote. Obiettivo del 2019: raddoppiare il loro numero in città".Continua a leggere

M5s pensa a Fratelli d’Italia per allargare la maggioranza : “Non è un tabù” : Dopo l'espulsione di due senatori dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza guarda anche ad altre forze politiche per rafforzarsi, quanto meno nei voti sui singoli provvedimenti. E il M5s, come spiega il suo capogruppo a Palazzo Madama, Stefano Patuanelli, guarda a Fratelli d'Italia: "Non c’è nessun tabù verso FdI, così come per nessun’altra forza politica".Continua a leggere

Forza Italia in piazza a gennaio 'per spiegare fallimento Governo' : Roma, 29 dic., askanews, - Forza Italia sarà nelle piazze Italiane per tutto il mese di gennaio 'per spiegare agli Italiani il fallimento di questo governo e dei provvedimento proposti da due forze ...

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi : seconda giornata di gare a Brusson - i risultati : Coppa Italia Fiocchi, i risultati della seconda giornata di gare a Brusson Dopo tre sprint, la quarta giornata di gare della Coppa Italia Fiocchi 2018-19 a Brusson (Ao) prevedeva il primo inseguimento. Nella categoria senior maschile ha fatto gara a sé Pietro Dutto (G.S. FIAMME ORO), impostosi con oltre 1′ di distacco su Andrea Baretto (C.S. ESERCITO) e 1’30″ su Luca Ghiglione (Fiamme Gialle). Stesse posizioni mantenute ...

Banda ultra larga a tutti gli Italiani - finite le gare e attivati i primi utenti : luci e ombre : Si sono completate le gare pubbliche per il piano Banda ultra larga - anche la terza nei giorni scorsi è andata a Open Fiber, Gruppo Enel e Cdp, ossia lo Stato, - e cominciano a essere attivati i ...

Concessioni balneari - Ue contro proroga di 15 anni : verso procedura d’infrazione - l’Italia rischia di pagare 1 - 5 miliardi : L’Unione europea pronta ad attaccare la proroga delle Concessioni balneari senza gara per 15 anni, prevista dall’emendamento alla manovra della Lega e sul quale è stato già raggiunto un accordo in Senato. Una misura che, qualora approvata, escluderebbe l’applicazione della direttiva Bolkestein dal comparto delle imprese balneari. Secondo Bruxelles questo non è possibile e il rischio è che si arrivi a una procedura di infrazione contro l’Italia. ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : Marcel Hirscher per allungare - l’Italia punta su De Aliprandini e Moelgg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia sottotono nelle gare serali della terza giornata : La terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in corso a Londra (domani la conclusione) va in archivio senza grandi sussulti per la compagine azzurra. Andiamo a scoprire i risultati della sessione serale. Nello sprint femminile semifinali senza storia: l’australiana Stephanie Morton batte 2-0 l’ucraina Olena Starikova e con lo stesso punteggio la tedesca Emma Hinze ha la meglio sull’olandese Laurine van ...

Sollevamento pesi - Campionati Italiani Assoluti 2018 : poche sorprese nella prima giornata di gare maschili - Scarantino - Zanni - Ficco - Ruiu e Massidda si aggiudicano il titolo : A Caltanissetta si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di pesistica olimpica, interamente dedicata alle categorie di peso maschili (ultima gara a livello nazionale con le vecchie categorie di peso). Una giornata molto lunga ed intensa che ha assegnato otto titoli di campione nazionale di Sollevamento pesi nell’ultimo appuntamento della stagione. Partiamo dalla categoria più leggera, quella dei -56 kg, in cui ...

Maria Elena Boschi attacca Di Maio : «Ha tradito gli Italiani». E sulle primarie : «Non voterò Zingaretti» : Maria Elena Boschi Da ministro per le riforme e potente Sottosegretario a deputata dell’opposizione, come è cambiata la sua vita? «Ci sono meno responsabilità, ci sono meno pressioni. Certo avrei preferito che il Pd fosse rimasto al governo del Paese perché potevi portare a casa risultati, fare qualcosa che incideva sulla vita delle persone. Ora è più complicato. Sono stata molto contenta per l’approvazione di un emendamento, quello sul congedo ...