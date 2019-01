Fico | M5S è No Tav | niente referendum

Tav - Fico : M5s è contrario all'opera - no a referendum : "Il M5s è costituzionalmente contrario a quest'opera. Ricordo che la prima riunione nazionale dei meet up venne fatta nel 2005 a Torino, per unirsi alla protesta dei No Tav". Così il presidente della ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Dl sicurezza - il M5s vicino a Fico : "E' stupido e incostituzionale" : Mantero (M5s), vicino a Fico, critica apertamente il decreto sicurezza del governo: "Incostituzionale e stupido. Sarà smontato dalla Consulta". Fattori: "Spero nell'intervento di Conte" Segui su affaritaliani.it

Fico censura parole Manzo - M5S - . Critica anche Ceccanti - Pd insorge : Roma, 30 dic., askanews, - Le violente polemiche esplose nel corso dei lavori della Camera sulla legge di bilancio non si placano neppure con la fine delle votazioni e l'approvazione del provvedimento.

Post su blog M5s - Fico : “Nessun attacco alla democrazia - opposizioni hanno diritto a opporsi a legge di bilancio” : “Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio”. Lo sottolinea il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, parlando del Post pubblicato sul blog delle Stelle. ”Non c’è nessun attacco delle lobby, ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e ...

Proteste dei pensionati sulla manovra - Boschi attacca Fico : 'Ha fatto i suoi interessi e quelli del M5s' : 'Sui tagli alle pensioni di milioni di italiani il presidente Conte si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendano i loro diritti: dovrebbe pulirsi la bocca, è ignobile attaccare chi ...

Onu e migranti - no di Roma al Global compact Fico contro Lega e M5S : Il via libera Onu sui migranti riapre lo scontro, Roma congela l’adesione. E intanto la Tunisia ferma i rimpatri