Cosa c’è stasera in TV : Barbara D'Urso tornerà nei panni della dottoressa Giò dopo 22 anni e ci saranno tanti film interessanti: ad esempio uno di Paolo Sorrentino e uno di Christopher Nolan

Avvistati Stefano Sala e Benedetta Mazza. Cosa c’è davvero tra i due? Guarda il Video : Stefano e Benedetta dopo Gf Vip, incontro con Giulia Salemi Benedetta Mazza e Stefano Sala sorprendono nuovamente! Non è ancora chiarissimo quale sia il loro rapporto, fatto sta che compaiono spesso insieme. Non... L'articolo Avvistati Stefano Sala e Benedetta Mazza. Cosa c’è davvero tra i due? Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cosa c’è stasera in TV : Torna il talk show "Piazza pulita", poi almeno due bei film: "American Sniper" e "Lettere da Berlino", tra gli altri

Cosa c’è stasera in TV : Soprattutto film interessanti: "Lion - la strada verso casa", poi "Amistad" di Spielberg ma anche un grande classico che ripropongono spesso

Cosa c’è stasera in TV : Il ritorno dei talk show, due nuove puntate de "La compagnia del cigno" e la seconda parte di "Titanic"

Cosa c’è stasera in TV : Tornano i talk show e l'intrattenimento, ma ci sono anche dei film interessanti, come "Titanic", "Wolverine" e "Il Fuggitivo", tra gli altri

Ferrari - Cosa c’è dietro al siluramento di Maurizio Arrivabene : di Giulio Scaccia Gli addetti ai lavori spesso lo avevano pronosticato subito dopo la morte di Sergio Marchionne e le difficoltà arrivate in estate avevano avvalorato le ipotesi. Oggi il pensiero di molti si è avverato: non è stato rinnovato il contratto a Maurizio Arrivabene e sarà Team Principal della scuderia Mattia Binotto, artefice negli ultimi anni del recupero tecnico della scuderia di Maranello. Lo ha riportato la Gazzetta dello Sport. ...

Cosa c’è stasera in TV : Su Rai 1 si estrarranno i vincitori della Lotteria Italia, mentre Iris trasmette uno dei più grandi successi nella storia del cinema

Concorso docenti secondaria : Cosa c’è da sapere : La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017, ridefinendo il sistema di reclutamento docenti e di conseguenza le modalità del Concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado. Attenzione però ad avere i giusti requisiti per poter partecipare al suddetto Concorso. I dubbi maggiori riguardano i famosi 24 CFU: chi deve averli per accedere e chi no? Ci sono delle differenze tra chi accede ...

Cosa c’è nella bozza del decreto legge su reddito di cittadinanza e “quota 100” : Per la prima volta il governo le ha messe per iscritto: dovrebbe essere discusso (e quindi approvato) nei prossimi giorni

Cosa c’è stasera in TV : "Caro diario" di Nanni Moretti, "Zootrpolis" e l'ultimo Batman di Christopher Nolan, tra le varie cose

Cosa c’è stasera in TV : Nessun programma o talk show ma solo film, una serie tv e l'ultima puntata di una serie di documentari dedicata alle vite dei papi

Cosa c’è stasera in TV : Poco intrattenimento e molti film: "Chiedimi se sono felice", "Mister Chocolat" e "Collateral Beauty", tra gli altri

Cosa c’è in TV la sera di Capodanno : Le tradizionali serate di San Silvestro trasmesse in diretta e qualche film interessante, come "Edward Mani di Forbice" e "Intrigo internazionale"