Cento anni di Giulio Andreotti Visto da vicino

Cento anni d'Italia e di sport - ecco Ugo Sansonetti l'uomo infinito : Nei campionati italiani master del 2009 ha ritoccato il record del mondo degli 800 metri migliorandolo a 4'28'07. Nel 2010 stabilisce quello mondiale nei 60 metri indoor, 11'38,. UN VOLO PARABOLICO A ...

Scompare a Cento anni Aldo Parisot - leggenda del violoncello : Contemporaneamente si dedicò all'insegnamento del violoncello alla Yale University dove la sua scuola ha richiamato allievi da ogni parte del mondo.

Cento anni di Salinger e 'Il giovane Holden' : Einaudi, l'editore italiano dei libri di J.D. Salinger, a quasi 70 anni dalla prima edizione americana del 1951 e a 60 da quella italiana, ha fatto ritradurre a Matteo Colombo 'Il giovane Holden' nel ...

Esce il nuovo Sardinia Post Magazine : in copertina i Cento anni di Maria Lai - Sardiniapost.it : Tra i tanti servizi di attualità segnaliamo La scienza delle indagini , di Manuel Scordo attraverso il ricordo dei diciotto anni del Ris di Cagliari, guidato dall'ex colonello Giovanni Delogu. ...

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I Cento passi’ morto per esalazioni di una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

Giovanni Martorana morto per le esalazioni di una stufa. Ha recitato ne “I Cento passi” - “La meglio gioventù” e “Malena” : Tutte le imposte erano chiuse, non sono stati trovati segni d’effrazione né ferite sul corpo dell’attore. Lui è stato trovato senza vita sul pavimento, vicino alla porta d’ingresso che forse voleva aprire per mettersi in salvo, senza riuscirci. Giovanni Martorana, attore palermitano di 56 anni, oggi è stato trovato morto da un parente, mandato a casa dalla mamma della vittima, preoccupata per l’insolito silenzio del figlio che non sentiva da due ...

DueCento anni del San Niccolò in mostra a Siena : Il "il manicomio ideale" fu strutturato, secondo i principi che guidavano nel diciannovesimo secolo la neonata scienza psichiatrica, nella forma di un microcosmo che consentisse l'attività lavorativa ...

