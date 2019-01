Battisti | Salvini | Assassino comunista torna in galera

Battisti in Italia - Salvini 'Ora in galera altre decine di assassini'. Bonafede 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...

Cesare Battisti in Italia - cella a Rebibbia. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino. L’ex terrorista catturato ieri in Bolivia è stato subito estradato in Italia. Ad attenderlo - come ha annunciato lui stesso - c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall...

