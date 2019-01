Battisti ad Oristano e non a Rebibbia Conte | garantito il percorso più sicuro

Cesare Battisti in Italia : “Ora so che andrò in prigione”. Bonafede : “Andrà a Oristano” : Cesare Battisti ha parlato con i funzionari dell'Antiterrorismo che l'hanno accolto all'aeroporto di Ciampino, dove è arrivato dalla Bolivia: "So che andrò in carcere" sono state le sue prime parole. Il ministro della Giustizia Bonafede ha rivelato che l'ex terrorista sarà trasferito nel carcere di Oristano, e non di Rebibbia, per scontare i due ergastoli a cui è stato condannato.Continua a leggere