Trono classico spoiler | Andrea a sorpresa non aspetta il serale di U&D e sceglie

Uomini e Donne - Trono classico : Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione : Durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Andrea Cerioli, uno dei cinque tronisti attualmente in carica, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island Vip, alla sua seconda esperienza sul Trono, è arrivato, a sorpresa, alla scelta finale.La decisione definitiva di Andrea Cerioli, che è arrivata prima della puntata speciale ...

Anticipazioni U&D - Trono classico : la scelta di Cerioli è Arianna : A sorpresa, nella registrazione del trono classico di sabato 12 gennaio, Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e donne, senza quindi aspettare le tante attese puntate serali del programma di Maria De Filippi. Come riportano le Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il bolognese ha scelto Arianna, mentre nella nuove puntate in onda nelle prossime settimane su canale 5, vedremo finalmente il primo bacio tra Teresa ...

Anticipazioni Trono classico - Andrea Dal Corso sconvolge tutti col suo passato : Anticipazioni Trono Classico, il racconto di Andrea Dal Corso ha sconvolto tutti Le ultime Anticipazioni del Trono Classico hanno spiazzato tutti. Ci riferiamo al passato di Andrea Dal Corso, di cui lui ha voluto parlare a Teresa Langella. Incalzato probabilmente dalle continue critiche della tronista, Andrea avrà voluto dimostrarle che anche lui ha le sue […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Andrea Dal Corso sconvolge tutti col ...

U&D - oggi 12 gennaio nuova registrazione del Trono classico : possibile scelta improvvisa : Tante novità attendono il pubblico del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questo pomeriggio sarà registrata una nuova puntata che vedrà protagonisti i cinque tronisti che siedono sulla poltrona rossa del programma. La puntata che sarà registrata tra poche ore potrebbe focalizzarsi in maniera particolare su un personaggio: si tratterebbe di colui che sarebbe pronto a ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione - Raffaella Mennoia : 'Non ci sono scherzi...' - Trono classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella deciderà di dare il suo primo bacio? Oggi nuova registrazione per i tronisti...

Anticipazioni Trono classico - scelta improvvisa? “Non sarà uno scherzo” : Anticipazioni Trono Classico, domani verrà registrata una scelta? Raffaella Mennoia spiazza tutti! Domani ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e le Anticipazioni del Trono Classico potrebbero sorprenderci! Ci sarà una scelta? E nel caso, chi potrebbe essere il tronista pronto a scegliere uno dei suoi corteggiatori? Questo venerdì sera si è improvvisamente […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, scelta improvvisa? ...

Trono classico - Nicolò Ferrari in un reality show francese : svelato il suo sogno : Trono Classico, svelato il programma televisivo a cui parteciperà Nicolò Ferrari Nicolò Ferrari da settimane aveva annunciato tramite Instagram che avrebbe partecipato a un programma internazionale. Alcuni dettagli rivelati dall’ex corteggiatore lasciavano credere che sarebbe stato un concorrente dell’Isola dei famosi 2019, ma lui ha prontamente smentito la voce. Non ha invece rivelato a quale […] L'articolo Trono Classico, ...

Uomini e Donne - Trono classico : MARIA DE FILIPPI rimprovera LUIGI [anticipazioni] : In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l’atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell’esterna ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono classico della prossima settimana : Luigi bacia Giorgia : Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al trono Classico di Uomini e Donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Trono classico U&D - 11 gennaio : Andrea litiga con una corteggiatrice e la elimina : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 11 gennaio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale dedicata ai giovani tronisti. Dopo avere assistito agli sviluppi dei complicati percorsi di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, questo pomeriggio verrà concesso spazio a Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, alle prese con le rispettive corteggiatrici. E per entrambi non mancheranno i problemi con un'eliminazione illustre e un bacio che scatenerà ...

Riassunto della puntata del Trono classico di Uomini e Donne del 10/01 : Dopo l’ingresso dei cinque tronisti subito la parola a Lorenzo che dichiara di essere teso prevedendo bufere in arrivo dopo la messa in onda delle due esterne con Claudia e Giulia…e in effetti le sue previsioni si riveleranno veritiere. Le due ragazze fanno il loro ingresso in studio, Maria rivela che il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Claudia, invitandola a casa sua…e Giulia comincia a storcere la bocca. Partono le immagini: ...

Trono classico - Claudia Dionigi furiosa : il gesto di Maria De Filippi sorprende : Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa in studio: Maria De Filippi sorprende tutti La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in onda il 10 gennaio vede protagonista Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo sta portando avanti due percorsi, quello con Claudia Dionigi e quello con Giulia Cavaglia. Entrambe in studio, però, hanno criticato duramente il comportamento del […] L'articolo Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa: il gesto di ...

Uomini e Donne - Trono classico : TERESA cerca di baciare ANTONIO ma lui… : Il percorso di TERESA Langella a Uomini e Donne è sempre più in salita: la cantante, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, è apparsa molto confusa sui tre corteggiatori del suo parterre, ma ha ammesso di avere una sorta di preferenza nei riguardi di ANTONIO Moriconi. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TERESA ha passato del tempo in una spa con Kevin Basili: nonostante ...