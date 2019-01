Torregiani | «Battisti? Ora  non me lo mettano nel carcere vicino a casa» Video

Torregiani incontra Salvini : "La ferita sarà chiusa solo quando vedrò Cesare Battisti in carcere" : Sulla sedia a rotelle da quando fu colpito in una rapina dall'ex terrorista, perse il padre nella stessa sparatoria

Cesare Battisti - Torregiani : “Finché non atterra in Italia - non c’è giustizia. Gratitudine alle forze dell’ordine - non ai politici” : “Penso che mio padre, Sabatini e Campagna possano finalmente riposare in pace”. Lo ha detto Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi (ucciso dai Proletari armati per il comunismo nel ’79), arrivando alla scuola politica della Lega, sull’arresto di Cesare Battisti avvenuto a Santa Cruz, in Bolivia. “La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione. Voglio esprimere la mia Gratitudine ...

Alberto Torregiani : “L’arresto di Battisti? Penso sia la volta definitiva” : «La notizia è stata come una bomba. Mi hanno svegliato i giornalisti: 40 messaggi, 50 telefonate. Ed erano le 5 del mattino. Una doccia fredda, ma piacevole. Ora lo spengo dieci minuti per farmi un caffè». Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac di Cesare Battisti il 16 febbraio del 1979 a Milano, a sua volta rimasto ...

Cesare Battisti arrestato - Torregiani : ‘Io esausto - ma questa è la volta buona. Se trova escamotage è da scriverci un libro’ : Cesare Battisti è stato ideatore e responsabile morale dell’attentato di suo padre Pierluigi, gioielliere, nel 1979. E durante la stessa sparatoria lui è stato ferito, perdendo l’uso delle gambe. Da allora Alberto Torregiani è su una sedia a rotelle e da anni si batte per l’estradizione del terrorista dei Pac. Anni di speranze, delusioni e impegno in prima persona chiedendo “giustizia, non vendetta”. “È fatta. Credo ...

