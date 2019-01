Secchio da 12 chili di maccheroni | è boom di vendite in America

Usa - in vendita un Secchio da 12 chili di pasta precotta con formaggio : scade tra 20 anni : Non sono un omaggio alla tradizione culinaria italiana né potrebberlo esserlo. Sia perché i macaroni and cheese chiamati anche mac'n cheese, ovvero maccheroni al formaggio, sono un 'pallino' americano di derivazione francese, e sia perché nell'ultima versione in cui sono stati proposti sembrerebbero, casomai, un insulto all'alta sapienza italica in fatto di sapori e cucina. La Costco, sterminata catena alimentare americana all’ingrosso, ha messo ...