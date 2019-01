universo7p

Scoperte Anomalie nel Campo Magnetico Terrestre! Forti anomalie sul Pacifico e Altantico

(Di domenica 13 gennaio 2019) Come riporta Nature “Qualcosa di molto strano e anomalo sta succedendo aldella Terra! I geologi, non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica a questa migrazione troppo veloce per avere una spiegazione logica. Il Polo Nordsta facendo le valige, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne avevamo accennato su un post precedente leggi qui e adesso confermato anche da Nature, grazie al contenuto di World magnetic model ne ha anticipato i contenuti del nuovo Modelloglobale.Si tratta di un nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche delterrestre aggiornando quello del 2015, che era in programma per il 2020, ma gli esperti , dopo l’allarme lanciato anche dalla Nasa qualche mese fa ,hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del Polo NordLa ...