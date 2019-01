Betis-Real Madrid 1-2

Pronostico Betis vs Real Madrid - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Betis-Real Madrid, domenica 13 gennaio. Il Real Madrid di Santiago Solari è reduce dalla sconfitta casalinga con la Real Sociedad e dalla vittoria in Copa del Rey contro il Leganes, perciò in campionato vorrà rifarsi nell’impegno di domenica alle ore 20.45 contro il Betis. Gli andalusi invece arrivano al big match della giornata da una clamorosa sconfitta con l’Huesca e dal pari raccolto in Coppa di Spagna con la Sociedad. Sulla ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

Pronostico Betis vs Real Sociedad - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Betis-Real Sociedad, giovedì 10 gennaio. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare in fretta, la Real Sociedad si è sbloccata battendo per 2-1 al ”Bernabeu” i Campioni del Mondo del Real Madrid. Reduce dalla clamorosa sconfitta con l’Huesca per 2-1, la truppa di Quique Setién può ritenersi soddisfatta del suo percorso in campionato visti anche i risultati ottenuti in Europa League con il passaggio del turno davanti al ...

Real Betis - rinnovata la partnership con Alfa Romeo : Il marchio italiano diventa uno degli sponsor principali del club spagnolo. Il logo della casa automobilistica sarà presente sulle divise d'allenamento. L'articolo Real Betis, rinnovata la partnership con Alfa Romeo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Huesca vs Real Betis - La Liga 5-1-2019 e Analisi : Huesca-Real Betis, sabato 5 gennaio. Una squadra ancora convalescente dopo il pareggio contro l’Eibar e una squadra in caduta libera e destinata alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Valencia, la terza nelle ultime quattro giornate. Huesca e Real Betis si sfidano nel posticipo del sabato, valido per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il calcio d’inizio al Estadio El Alcoraz è previsto alle ore ...

Pronostico Real Betis vs Eibar - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre. In avanti corrono e non si fermano. Il Betis di Quique Setién ospita l’Eibar, in una sfida importantissima per la zona Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Betis ed Eibar?Il Betis vuole chiudere in bellezza il 2018 e prendersi l’intera posta ...

Coppa del Re : Real Madrid tennistico - poker Betis : Con i match di oggi, si chiude la due giorni di Copa del Rey. Il Levante rischia, ma alla fine porta a casa la qualificazione vincendo negli ultimi dieci minuti la gara col Lugo. Decidono le reti di Coke e Dwamena. Il pareggio in trasferta con l’Eibar vale gli ottavi per il Gijon, che si porta sul 2-0 nel primo tempo con Jimenez e Perez, salvo poi vedersi rimontare da Cucurella e Charles. poker per Betis e Athletic Bilbao. I rivali ...

Pronostico Barcelona vs Real Betis - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre. Dopo aver pareggiato nelle sfide europee con Inter e Milan, Barca e Betis si rituffano in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Barcelona e Real Betis?Dopo aver pareggiato allo Stadio ”Giuseppe Meazza” con l’Inter ...