Blastingnews

: Anticipazioni Upas: Serena, test del DNA per dimostrare di essere figlia di Gigi Del Colle - LePassano : Anticipazioni Upas: Serena, test del DNA per dimostrare di essere figlia di Gigi Del Colle - InoGiuseppe : Sorprese nell'assetto dirigenziale dei cantieri. #upas - Teleblogmag : Sorprese nell'assetto dirigenziale dei cantieri. #upas -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Nelle puntate di 'Un Posto Al Sole' che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 gennaio, l'attenzione principale viene posta intorno a una decisione importante nella vita di. Quest'ultima, a seguito della morte del padre, ha dovuto fare i conti con la falsità dei cugini pronti a plagiare la donna per prendersi la maggior parte dell'eredità lasciata daDel. La Cirillo non ha seguito il consiglio del marito Filippo che ha cercato di mettere in guardia la consorte rispetto al comportamento dei parenti, ma si è resa conto della situazione grazie alle rivelazioni del cameriere Spartaco. Lesvelano che, dopo una serie di tentennamenti, decide di sottoporsi aldel Dna perdiladiDel. Il riconoscimento della paternità permetterebbe alla donna di prendere la giusta eredità in quantonaturale dell'artista ...