Vi fate i selfie? Siete adatti all’esercito in Gran Bretagna

(Di sabato 12 gennaio 2019) È una campagna di reclutamento al contrario quello dell’esercito britannico: punta su quelli che alla società sembrano difetti e debolezze. L’obiettivo sono i giovani e i reclutatori scelgono di mettere in evidenza gli stereotipi che più spesso sono affibbiati ai ragazzi.Sui manifesti e nella campagna online del ministero della Difesa c’è scritto: «Il tuo esercito ha bisogno di te». Non più «vuole te» come nelle classiche campagne di reclutamento, quella americana dello zio Sam su tutte. Sono però rimasti i colori grigio e rosso della più famosa fra quelle britanniche, quella per la prima Guerra Mondiale con l’immagine dell’allora ministro della Guerra.https://twitter.com/armyjobs/status/1080794675122970624 La prospettiva è ribaltata e soprattutto riportano frasi che riassumono gli stereotipi su chi è nato negli anni Novanta e Duemila: troppi, tanto egoismo, troppa ...