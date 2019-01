Marco Vannini | secondo Marina Conte ai Ciontoli è stato ' regalato' troppo

Blastingnews

: “Marco chiedeva aiuto e si vedeva spostato per essere lavato e rivestito; pensate un po’ la sofferenza”. Sono le p… - carmeloabbate : “Marco chiedeva aiuto e si vedeva spostato per essere lavato e rivestito; pensate un po’ la sofferenza”. Sono le p… - QuartoGrado : Questa sera vi aggiorneremo sul processo d'appello per l'omicidio di Marco Vannini e su nuovi importanti elementi.… - redazioneiene : 'Tutti i familiari devono essere condannati. Nessuno ha detto che era stato sparato un colpo. Marco si poteva salva… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi del caso di(20 anni al momento della morte). Al momento è in corso il processo d'appello per l'omicidio del ragazzo avvenuto nella primavera del 2015., madre di, è stata di nuovo ospite del programma di Rai 3.La donna non ha mancato di dire la sua su Antonio(accusato dell'omicidio di) ex militare che il procuratore generale non si è fatto scrupoli a definire: 'Senza il lume della ragione'. Antonioavrebbe ridottoin fin di vita, sparandogli un colpo di pistola. Prima della sua triste fine, sia Antonio che il resto della sua famiglia (compresa la fidanzata di, Martina) avrebbero potuto salvargli la vita chiamando subito gli opportuni soccorsi....