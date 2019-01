Il nuovo socio del Teramo: «La camorra è una scelta di vita»

ilnapolista

(Di sabato 12 gennaio 2019) Di origini casertane La Gazzetta dedica un articolo alle dichiarazioni di Nicola Di Matteo imprenditore di origini casertane da qualche giornodi minoranza del. A Vera Tv ha rilasciato un’intervista che ha fatto discutere.«Mah, sinceramente, adesso dire che laè una montagna di m… proprio no, come ho detto la considero unadi, loro hanno rispetto di me e io rispetto di loro. Ognuno fa la sua, loro mi hanno lasciato fare la mia».Ha raccontato di aver lasciato Caserta quando aveva sedici anni. Nella sua au­tobiografia – “Unasalvata” – scrive di «un ambiente nel qua­le ho vissuto, io con certa gente giocavo assieme, eravamo ra­gazzini assieme. Se rima­nevo al mio paese, potevo tro­varmi in quella baraonda».È emigrato cinquant’anni fa, si è affermato nel settore dell’edilizia e adesso ha ...