Golden Globe 2019: tutti i vincitori

hynerd

: Sono contento che Bohemian Rhapsody abbia vinto il Golden Globe per il miglior film. La storia e l'arte di Freddie… - matteorenzi : Sono contento che Bohemian Rhapsody abbia vinto il Golden Globe per il miglior film. La storia e l'arte di Freddie… - SkyTG24 : 'Per una donna che fa musica è veramente difficile farsi prendere sul serio', con queste parole #LadyGaga, in lacri… - NetflixIT : Prossima missione di David Budd: proteggere il Golden Globe a tutti i costi. #Bodyguard -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Lo scorso 6 gennaio si è svolta la 76a edizione dei, la prestigiosa cerimonia annuale che ha premiato i migliori film e programmi televisivi della stagione, secondo le valutazioni della Hollywood Foreign Press Association. L’appuntamento è senz’altro tra i più attesi perché diventa indicativo anche del gradimento che riscuotono i diversi titoli della produzione cinematografica in previsione delle possibili nominations nella serata degli Oscar. Un dato è certo: oggi, cinema e televisione sono diventati sempre più competitivi tra loro e la partita si gioca sulla qualità dell’offerta che entrambi i campi riescono a dare per soddisfare un pubblico ormai preparato ed esigente quando si tratta di fare una scelta. Quali sono stati, dunque, iIl riconoscimento per il miglior film drammatico è toccato a Bhoemian Rhapsody, diretto da ...