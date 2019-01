Auto si schianta contro palo e travolge veicoli in sosta | grave un giovane

Tenta suicidio schiantandosi sull’Autostrada ma non ci riesce - scende e si fa investire : La drammatica sequenza ascolta in diretta dalla moglie dell'uomo che era al telefono con lui. Il 49enne si è schiantato contro un camion ma è rimasti solo ferito così è sceso ed è corso contro le auto in arrivo che lo hanno investito a morte.Continua a leggere

Podenzano - si schianta contro un'Auto che sta per svoltare : Muore nello schianto sul rettilineo della via Emilia 3 Frontale a La Verza, due feriti liberati dai vigili del fuoco 4 Quattordicenne travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce L'incidente Si ...

Brindisi - perde il controllo dell'Auto e si schianta contro un albero : muore un 20enne : Una terribile tragedia ha colpito ieri sera la cittadina di Torchiarolo, nel Brindisino. Un giovane del posto, Kevin Losito, di 20 anni, è infatti deceduto a seguito di un terribile incidente stradale verificatosi alle porte del paese, nei pressi del noto santuario locale della Madonna di Galeano. Per cause che al momento sono ancora al vaglio degli inquirenti, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava Losito ha improvvisamente sbandato, finendo ...

Carate Brianza - anziani in Auto si schiantano dopo la messa : muore una donna : Ha avuto conseguenze fatali il grave incidente accaduto sabato sera a Carate Brianza: due auto si sono scontrate frontalmente e sono finite contro il muro di recinzione di una villetta. Le ferite ...

Firenze - Auto si schianta su colonnato degli Uffizi e poi fugge : Un'auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all'altezza di Ponte Vecchio danneggiandola seriamente. E' successo la notte scorsa a Firenze e attualmente l'automobilista è ricercato ...

Firenze - Auto pirata si schianta contro una colonna degli Uffizi e fugge : “Danni ingenti” : Un'auto è andata a finire contro una colonna del Corridoio Vasariano degli Uffizi a Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio, creando danni ingenti. Polizia e vigili urbani sono alla caccia del conducente che si è poi dato alla fuga. Eike Schmidt, direttore del museo: "Il danno è "notevole e forse è il caso di ripensare anche all’accesso delle auto nella zona". .Continua a leggere

Ambulanza evita un'Auto all'incrocio e si schianta contro un palo del filobus : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Auto si schianta contro il semaforo in centro a Sanfrè : morto un 19enne - gravissimi altri 3 giovani : Un morto e tre feriti gravissimi. È il drammatico bilancio di un incidente stradale verificatosi nella notte a Sanfrè. L'allarme è scattato all'1.52: un ragazzo di 19 anni, originario di Bra ma di cui ...

Auto abbatte pali e si schianta contro un muretto : tre feriti - il conducente - grave - positivo ad alcol e coca : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Camion si schianta contro l'Autogrill : attimi di paura sulla A15 - Foto : Lunigiana e Apuane - Ha perso il controllo del Camion ed è finito contro l'autogrill. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì, nell'area di servizio San Benedetto sull'autostrada A15 nei pressi di ...

Svizzera - un Autobus partito da Genova si schianta e provoca una disgrazia : Un autobus partito da Genova e diretto verso Düsseldorf, dopo una sosta a Milano, ha colpito un muro vicino Zurigo, in Svizzera, poco prima delle 4:15 del 16 dicembre, causando una sciagura. Nell'incidente è morta una donna italiana di 37 anni; mentre i due autisti, uno di 57 anni, l'altro di 61 e 41 passeggeri, sono rimasti feriti, di cui tre in modo grave. Il pullman era di proprietà di FlixBus, l'azienda di autobus extra urbani, fondata nel ...

Bus turistico partito da Genova si schianta sull'Autostrada a Zurigo : un morto : Il conducente del pullman, appartenente a una filiale di Flixbus, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muro. Sono 44 i feriti, tre gravi