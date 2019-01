Andreas Seppi sconfitto in finale a Sydney dal baby-fenomeno De Minaur | sfuma il quarto

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta ma deve cedere ad Alex De Minaur in finale. L’azzurro ko in due set : Termina sul più bello il sogno di Andreas Seppi nella finale dell’ATP di Sydney (Australia). L’azzurro (n.37 del mondo) è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur (n.29 del ranking) con il punteggio di 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 6 minuti di partita e i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato ci sono. L’altoatesino ha sprecato in più di un’occasione alcune situazioni di vantaggio ma ...

ATP Sydney – De Minaur si sbarazza di Simon - l’australiano raggiunge in finale Andreas Seppi : Match a senso unico tra l’australiano e il francese, costretto ad arrendersi in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 Niente da fare Gilles Simon al cospetto di Alexander De Minaur, l’australiano si prende la seconda semifinale del torneo ATP di Sydney e vola in finale, dove troverà ad attenderlo Andreas Seppi. Una partita a senso unico, dominata dal numero 29 della classifica mondiale, abile a metterla sui binari giusti fin dai ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Andreas Seppi scala la classifica Atp! Il nuovo piazzamento dell’altoatesino : e se vincerà la finale a Sydney… : Andreas Seppi continua a risalire nel ranking mondiale: l’altoatesino, che in carriera è stato al massimo numero 18, dopo la vittoria odierna in semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman nel torneo ATP 250 di Sydney ha guadagnato altri 60 punti, portandosi virtualmente (la graduatoria verrà rilasciata lunedì) a quota 1170. Questo punteggio al momento issa l’azzurro alla piazza numero 35 della classifica, scavalcando il ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi SONTUOSO! L’azzurro vola in finale - sconfitto in due set Schwartzman : Signore e signori che Andreas Seppi! E’ proprio vero che l’effetto “australiano” fa decisamente bene al Tennista altoatesino che ancora una volta a queste latitudini dimostra di saperci fare. E’ arrivata, infatti, la vittoria nell’ATP di Sydney (Australia) nella semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman (n.19 del mondo). L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in 1 ora e 43 ...

Australian Open 2019 - Andreas Seppi per provare a sfatare il tabù degli ottavi di finale : Andreas Seppi e gli Australian Open: sicuramente quello tra il tennista nato a Bolzano ed il torneo Australiano è il rapporto migliore che l’azzurro ha con i tornei dello Slam. L’altoatesino infatti ha raggiunto per ben quattro volte gli ottavi di finale a Melbourne, ma ora è arrivato il momento di sfatare quello che rischia di diventare un tabù. La prima volta di Seppi agli ottavi di finale risale al 2013, quando è il primo italiano ...

Tennis - Andreas Seppi sale al numero 36 del ranking ATP dopo la vittoria su Tsitsipas : Andreas Seppi è semplicemente stato fantastico sul cemento di Sydney e ha conquistato una strepitosa semifinale in terra australiana. L’altoatesino ha sconfitto il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas ed è così entrato nei magnifici quattro della competizione che precede gli Australian Open, mostrando un ottimo stato di forma che può fare ben sperare in vista del primo Slam dell’anno. Andreas Seppi sale al momento al numero 36 del ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale : Un meraviglioso lampo azzurro nella notte. Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Un successo che conferma come Seppi si trovi veramente bene sul cemento ...