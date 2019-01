Ancelotti Razzismo non è problema del Napoli ma italiano Allan Non temo di perderlo

Ancelotti : «Il razzismo è un problema del calcio italiano - non del Napoli» : razzismo da combattere “Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c’è stato ben poco da ridere”. Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. “S’è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non ...

Ancelotti : «Il razzismo non è un problema del Napoli - è del calcio italiano» : razzismo da combattere “Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c’è stato ben poco da ridere”. Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. “S’è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non ...

Zazzaroni con Ancelotti : 'Sul razzismo rischiamo figuraccia' - : "È finito il tempo delle parole vuote aggiunge in un secondo tweet il giornalista -: Lega e Federazione devono assumersi delle responsabilità, e la politica prima di loro". "Ne abbiamo le scatole ...

Tajani : «Salvini non deve dare alibi agli ultras - sul razzismo ha ragione Ancelotti» : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di Rmc Sport. Tajani, juventino, ha parlato di calcio, dei recenti episodi – soprattutto quelli di San Siro – e ha commentato le parole di ieri del ministro dell’Intero Matteo Salvini. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb. «Quel che è successo a Milano poteva essere evitato. ...

Dacourt e il razzismo : 'Dico bravo ad Ancelotti! Il calcio è fraternità' : ROMA - Il prossimo 6 gennaio, in Francia, uscirà su Canal + il documentario 'Non sono una scimmia' ideato e voluto da Olivier Dacourt , ex giocatore tra le altre di Roma e Inter . Il tema principale e ...

Mancini : «Razzismo? Sto con Ancelotti - fermiamoci se necessario» : L’intervista al Corriere dello Sport Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, dice la sua sullo stato dell’arte del calcio italiano, soprattutto in relazione all’emergenza razzismo. L’ex allenatore di Inter e Manchester City sposa la linea-Ancelotti per quanto riguarda lo stop alle partite: «I buuuu razzisti non hanno senso, non c’è una squadra dove non ci sia un nero. Perché allora insultare quelli della squadra ...

Roma - Eusebio Di Francesco : 'Razzismo? Intervenga lo Stato'/ 'Sto con Ancelotti : stop alle partite' : Vigilia di Parma-Roma, Eusebio Di Francesco torna sul razzismo nel mondo del calcio e sta con Carlo Ancelotti: 'Stop alle partite, bisogna fermarsi'.

Roma - Di Francesco : 'Sto con Ancelotti. Fermiamoci in campo contro il razzismo' : 'Io sto con Ancelotti, ha fatto già in passato questi discorsi e li condivido. Se lo Stato non riesce a regolamentare queste problematiche saremo noi a dare dei segnali. Noi andiamo allo stadio non ...

Parma-Roma - Di Francesco in conferenza stampa : "Razzismo? Sto con Ancelotti" : conferenza stampa nel nome della solidarietà, quella tenuta da Eusebio Di Francesco alla vigilia di Parma-Roma. Dopo gli scontri di San Siro e gli episodi di razzismo, il tecnico giallorosso si ...

Ancelotti : «Koulibaly ha sbagliato - ma la prossima volta ci fermeremo per razzismo» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli: «Partita equilibrata, primo tempo meglio l’Inter. Poi nella ripresa siamo rimasti in gara fino all’espulsione, anzi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Questa di Milano era una trasferta difficile, eppure abbiamo avuto il controllo totale. Meret mai impegnato, abbiamo avuto la palla per vincerla nonostante fossimo in dieci. Non meritavamo di ...