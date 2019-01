Radeon VII | tutti i dettagli e i benchmark con tanti giochi | fatti da AMD

CES 2019 : AMD pubblica nuovi Benchmark per le nuove Radeon VII : Durante il CES 2019, la nota compagnia di componentistica per PC AMD ha annunciato la sua nuova linea di schede grafiche, ovvero le Radeon VII. Si tratta delle prime schede grafiche da 7nm pensate per il gaming.Come riporta OC3D.net, dopo aver annunciato i nuovi prodotti, AMD non è stata molto generosa in termini di dettagli tecnici (riguardo le Radeon VII). Inizialmente si pensava che le Radeon VII fossero molto simili (in termini di ...