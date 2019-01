Le Ragazze del Centralino perde una delle sue protagoniste | un addio nella quinta

Dalla Nigeria a Prato - la tratta delle Ragazze costrette a prostituirsi. Il gip : "Per loro in Italia nessuna alternativa" : Tre donne arrestate, una ricercata in Inghilterra. Almeno 12 giovani vittime, anche minorenni. L'allarme del giudice: "Volevano liberarsi e diventare a loro volta maman non potendo aspirare a una vita normale"

Udine : prete paragona le cosce delle Ragazze a quelle dei maiali. “No minigonne in chiesa” : Don Alberto Zanier, giovane sacerdote friulano, si è scagliato contro alcune fedeli "colpevoli" di essere andate in chiesa in minigonna.Continua a leggere

HILDEGARD DE STEFANO E' SARA/Video - 'le Ragazze potranno imparare molto da lei' - La compagnia del Cigno - : HILDEGARD De STEFANO è una delle protagoniste della nuova serie "La compagnia del Cigno" in onda da lunedì 7 gennaio in prima serata su Rai1

Pirlo - Cassano e le Ragazze del tennis : come è difficile dire addio allo sport : ANDREA PirloANTONIO CassanoROBERTA VINCIFRANCESCA SCHIAVONE FERNANDO ALONSOGIANLUIGI BUFFONCLAUDIO MARCHISIOANDRES INIESTAcome sia difficile dire addio allo sport che è stata la tua vita per almeno vent’anni ce lo spiegato Francesco Totti un paio di anni fa con quelle lacrime allo stadio Olimpico e un’ovazione che non si fermava, ma anche con un ultimo anno fatto di tira e molla in cui tanti gli dicevano che doveva smettere e lui voleva decidere ...

Le Ragazze del Nantes : Siamo troppo forti - non giochiamo più : Si sono autoeliminate per manifesta superiorità. troppo forti per tutto. Succede in Francia: una squadra di ragazze Under 15 – Siamo a Nantes – si iscrive al campionato di calcio femminile, gioca tre partite, segna 95 (novantacinque!!!) gol, ne subisce uno e alla fine decide di finire là. Grazie, ma non ce la facciamo più ad umiliare le avversarie. E chi si diverte? Così i dirigenti decidono di sospendere l’attività e di ...

CINZIA LEONE/ "Dopo la malattia è stata dura. Mi ha salvato la Tv delle Ragazze" : CINZIA LEONE è tornata. E con sé porta la Vaccaroni: la ricordiamo come la "pessimista" della Tv delle ragazze, personaggio quanto mai attuale.

Modica - droga nei bagni delle Ragazze a scuola : Nell'ambito dell'operazione Natale Sicuro, gli agenti del Commissariato di Modica hanno eseguito controlli in scuole, sale gioco e posti di blocco

Ferrari alla 12 Ore del Golfo : solo Ragazze sulla #83 : Come da tradizione, il GT chiude la stagione in Medio Oriente con la 12 Ore del Golfo, cui prenderanno parte sei equipaggi al volante di vetture di team clienti Ferrari. Uno di questi ha una particolarità: è composto da sole ragazze. Si tratta della vettura #83 del team Kessel Racing che sarà portata in gara […] L'articolo Ferrari alla 12 Ore del Golfo: solo ragazze sulla #83 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Ascolti TV | Giovedì 6 dicembre 2018. Ancora un exploit per la Incontrada (24.5%) - male Mai Dire Talk (4.8%) battuto anche dal meglio della Tv delle Ragazze (5.1%) : I Nostri Figli Nella serata di ieri, Giovedì 6 dicembre 2018, su Rai1 il film tv I Nostri Figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, ha conquistato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha raccolto davanti al video 1.870.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Cars 2 ha interessato 649.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Mai Dire Talk ha ...

Le Ragazze più sexy della settimana : Cosa ci colpisce in un istante quando si parla di sex appeal? Dettagli, spesso racchiusi in un attimo. Un sorriso, uno sguardo, un movimento, il mood che insieme sanno raccontare. Il fascino femminile è qualcosa di chiaro eppure sfuggente e non sta nella scelta di un abito o di un’acconciatura. Non è dettaglio legato alla moda. Piuttosto è espressione di un sentimento o uno stato emotivo, molto più collegato alla personalità che al modo ...

La Tv delle Ragazze - bacio saffico tra la Dandini e la Berté : Ieri sera è andata in onda la nuova puntata de La Tv delle Ragazze , lo show di Rai Tre condotto da Simona Dandini. Di grande successo negli anni '80, è tornato in prima serata in una nuova veste ...

La Tv delle Ragazze : il meglio degli Stati Generali stasera su Rai 3 : stasera andrà in onda un estratto con il meglio del programma condotto da Serena Dandini, che ripercorrerà le scene più belle mostrate nelle quattro puntate.

La rivoluzione delle Ragazze : Ma dagli anni '80 in poi il femminismo si è come addormentato, mentre il successo nel lavoro , e in politica, nell'arte…, ha continuato a essere per lo più riservato ai maschi e in tv ...