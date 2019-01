Isola dei Famosi 2019 | Filippo Nardi sarà l' inviato

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega prima e...dopo. Ecco le foto da ragazza della futura naufraga : E? pronta a partecipare alla nuova edizione dell?Isola dei Famosi, che come ha riportato Leggo.it partirà il prossimo 24 gennaio su Canale5, e in meno di un anno ha avuto flirt con...

Isola dei Famosi : Filippo Nardi inviato al posto di Stefano De Martino : Filippo Nardi sostituisce Stefano De Martino come inviato dell’Isola 14 Dopo aver ufficializzato la presenza di Alda D’Eusanio e Alba Parietti nel ruolo di opinioniste, e il nome di Marina La Rosa come prima concorrente ufficiale, arriva un’altra conferma da parte della produzione: Filippo Nardi è l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019. L’ex naufrago, già conduttore attuale di Saranno Isolani, tornerà in ...

Jeremias Rodriguez - la verità sull’Isola dei Famosi e sul dolore del padre : Jeremias Rodriguez a Verissimo: nonostante l’incidente, l’argentino è pronto ad andare all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez domani, sabato 12 gennaio, sarà ospite a Verissimo. Proprio qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip spiega cos’è accaduto in questi ultimi giorni. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 sembrava ormai certa, ma un incidente potrebbe aver causato […] L'articolo ...

Isola dei Famosi : Alba Parietti e Alda D’Eusanio sono le opinioniste : sono Alba Parietti e Alda D’Eusanio le due “donne dell’Isola dei Famosi” di quest’anno. Ad annunciarlo Alessia Marcuzzi, che su Instagram ha svelato i nomi degli opinionisti dello show. Il reality ripartirà il prossimo 24 gennaio con tante novità, non solo un cast stellare, composto da vip emergenti e vecchie glorie, ma anche un team tutto al femminile pronto a commentare gli avvenimenti dell’Isola dallo ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi - un ex calciatore come concorrente [NOME e DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio di una nuova edizioni de l’Isola dei Famosi, un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, argomento di particolare attenzione riguarda la partecipazione di un ex calciatore, stiamo parlando di Abdelkader Mohamed Ghezzal, ex Parma ed attuale procuratore sportivo, la notizia è ufficiale mentre è da escludere la presenza di Nicola Ventola come inizialmente si era ipotizzato. Appuntamento ...

Marina La Rosa è la prima concorrente dell'Isola dei Famosi : Marina La Rosa é la prima concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi. A rivelarlo è stata la presentatrice Alessia Marcuzzi durante la puntata di Mai dire talk, programma in onda su Italia Uno. Marina La Rosa parteciperà all'Isola dei Famosi Il ritorno di Marina La Rosa in un reality come l'Isola dei Famosi non può che destare molto interesse, in quanto la donna si cimenterà, assieme ai suoi compagni, in un'avventura fuori dal comune con ...

Isola dei famosi 2019 - Jeremias Rodriguez costretto al ritiro : l’indiscrezione : Dici Rodriguez, dici guai. Non si può mai stare tranquilli con i membri della famiglia più chiacchierata del mondo dello spettacolo. Dopo i colpi di scena sentimentali di Belen e quelli di testa di papà Gustavo ora a far preoccupare è Jeremias. Il giovane, già visto al Grande Fratello Vip 2017 con la sorella Cecilia, era dato come concorrente certo della prossima edizione de L’Isola dei famosi il cui debutto è previsto per il 24 gennaio su ...

