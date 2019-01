Il servizio di game streaming di Amazon sembra sempre più vicino | il lancio nel 2020?

Ragusa - M5S : troppe anomalie servizio parcheggi pagamento : Ragusa, consiglieri 5 stelle: troppe anomalie nel servizio parcheggi a pagamento. Giovanni Gurrieri e Alessandro Antoci: “occorrono chiarimenti".

Xbox Game Pass : un'infografica di Microsoft svela gli ottimi risultati del servizio nel 2018 : In un post apparso sul profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto celebrare il 2018 del servizio pubblicando un'interessante infografica che riassume i numeri di quest'anno di Xbox Game Pass.Come apprendiamo dall'immagine, riportata dagli utenti di Resetera, nel 2018 sono stati ben 116 i videogiochi aggiunti al catalogo del Pass. Tra questi, 17 titoli sono stati introdotti al day one e non si tratta solo di esclusive ...

Brutta sorpresa per i Samsung Galaxy con Android Pie : servizio a pagamento per i temi : Emergono alcune informazioni molto interessanti per gli utenti che hanno scelto un Samsung Galaxy e che, al contempo, sono in possesso di un prodotto destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Dopo la svolta probabilmente in arrivo oggi per i Samsung Galaxy S9, in riferimento alle prime uscite della versione beta, infatti, oggi 15 novembre tocca soffermarsi su un provvedimento che probabilmente sarà poco gradito a ...

L'Xbox Game Pass sfonda il tetto dei 200 videogiochi inclusi nel servizio : Nel corso dell'evento X018 che Microsoft ha tenuto la scorsa settimana, il colosso di Redmond ha presentato al grande pubblico le novità in arrivo per Xbox Game Pass, il servizio che a fronte di un corrispettivo mensile permette di accedere a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come svelato da Microsoft nel corso dell'evento, novembre e dicembre saranno mesi importanti per il Game Pass dal momento che il servizio accoglierà nella sua ...

Ripple alla base di un nuovo servizio di pagamento : Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram gratuito cliccando qui.