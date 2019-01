Coppa Italia 2019 calcio | ottavi di finale | date | programma | orari e tv Il calendario

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Non solo mercato - Inter punta Coppa Italia : "L'Inter deve alzare un trofeo''. L'obiettivo per il 2019 della squadra di Luciano Spalletti e' gia' stato fissato negli ultimi giorni del 2018 dall'ad Beppe Marotta, cosi' come dal presidente Zhang. ''E' ora di tornare a vincere'', il mantra del numero 1 del club. Parole che riecheggeranno nella testa dei giocatori ad Appiano Gentile verso la sfida di domenica in Coppa Italia contro il Benevento. Non solo mercato, quindi, serve tornare a ...

Snowboard – Coppa Europa : italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein : Coppa Europa, italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein: Jasmin Coratti 18ª tra le donne, Hofer 23° tra gli uomini Patrizia Kummer, quarta nella gara di Coppa del mondo due giorni fa, e Sangho Lee sono i vincitori degli slalom paralleli femminile e maschile di Coppa Europa che si sono disputati a Bad Gastein, in Austria. La svizzera e il coreano hanno battuto rispettivamente in finale Maria Valova e Dmitry Loginov, entrambi di ...

Coppa Italia - il Napoli ospita il Sassuolo : ecco dove vedere la gara in Tv : Il programma delle partite di Coppa Italia in programma domenica prossima si conclude con la sfida tra Napoli e Sassuolo prevista al San Paolo. Mister Ancelotti potrebbe approfittarne per schierare alcuni dei giocatori che sono stati finora meno impegnati in Serie A ed Europa League, anche se tenere vivo il campionato visto il ruolino di […] L'articolo Coppa Italia, il Napoli ospita il Sassuolo: ecco dove vedere la gara in Tv è stato ...

Roma - infortunio per Nzonzi : verso il forfait con l'Entella in Coppa Italia : Arrivano notizie poco positive dall'infermeria giallorossa per Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma , infatti, dovrà fare i conti con l'infortunio di Steven Nzonzi : nell'allenamento di ...

Coppa Italia - l’Inter ospita il Benevento : ecco dove vedere la gara in Tv : Domenica sera Inter e Benevento si sfidano negli ottavi di Coppa Italia davanti a un San Siro a porte chiuse L'articolo Coppa Italia, l’Inter ospita il Benevento: ecco dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Calabria : "Vincere in Coppa Italia per arrivare carichi contro la Juve" : Davide Calabria punta ad un successo contro la Samp per riempire di entusiasmo i giorni che precedono la Supercoppa a Ghedda e arrivare al meglio alla sfida contro il Juventus del 16 gennaio. 'La ...

Probabili Formazioni Sampdoria – Milan - Coppa Italia 12/01/2019 : Probabili Formazioni Sampdoria – Milan, Coppa Italia 12/01/2019Si rimettono in moto Sampdoria e Milan dopo le vacanze natalizie con due umori nettamente diversi: la Sampdoria, che ha chiuso l’affare Gabbiadini, ha il morale alle stelle mentre il Milan dovrà contenere le forze per un trittico importante: dopo l’impegno in Coppa Italia, ci sarà la Juventus per la SuperCoppa e successivamente il campionato.GENOVA – ...

Coppa Italia - il Torino sfida la Fiorentina : ecco dove seguire la gara in Tv : Appuntamento domenica pomeriggio per la sfida degli ottavi di Coppa Italia, in programma in gara unica, tra Torino e Fioremtina L'articolo Coppa Italia, il Torino sfida la Fiorentina: ecco dove seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Nzonzi finisce ai box : niente Coppa Italia : Scatta l'emergenza a centrocampo in casa Roma . Dopo i lungodegenti De Rossi e Coric, il tecnico Eusebio Di Francesco perde anche Nzonzi che ha riportato una frattura alla quarta falange del piede ...

Infortunio Nzonzi/ Roma news - lussazione al piede : il francese salta la Coppa Italia? : L'Infortunio di Nzonzi mette in difficoltà Eusebio Di Francesco che rischia di perdere per un po' un punto fermo della sua Roma.

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la SuperCoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Favola Entella - esodo per la Coppa Italia contro la Roma : L’Entella pensa in grande e si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. Attualmente occupa il quinto posto del Gruppo A del campionato di Serie C ma ha diverse partite da recuperare e potenzialmente può ritrovarsi in prima posizione entro le prossime settimane. Dopo l’ultima estate caldissima con il caos riammissione in Serie B il club ha deciso di pensare solo al campo e per il momento si è tolto ...

Coppa Italia - il Bologna ospita la Juventus : dove vedere la gara in Tv : Anche la Juventus così come il Milan (clicca qui per sapere dove seguire la gara contro la Sampdoria) scenderà in campo sabato negli ottavi di Coppa Italia per preparare al meglio la finale di SuperCoppa Italiana in programma mercoledì prossimo a Gedda. L’avversario che attende i bianconeri è il Bologna e almeno sulla carta, è […] L'articolo Coppa Italia, il Bologna ospita la Juventus: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da ...