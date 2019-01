37 arresti per droga tra Catania | Caltanissetta e Ragusa

Blitz dei Carabinieri di Catania Piazza Dante : 37 arresti per spaccio di droga : Maxi operazione dell’Arma dei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino 150 Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un

Operazione 'Reventinum' : 12 arresti contro cosche Scalise e Mezzatesta : LAMEZIA TERME , CATANZARO, - I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e Reparti speciali hanno eseguito, nella provincia ed in alcune località del nord, 12 fermi nell'ambito dell'Operazione ...

'Nomine e favori - arresti domiciliari per il giudice fallimentare' : Avrebbe nominato consulenti scelti in una ristretta schiera di professionisti, pensando soprattutto ai vantaggi che ne derivavano. Un fine settimana a Capri, un altro in un lussuoso resort sulla ...

Migranti : arresti Palermo - scoperti viaggi dalla Tunisia su gommoni veloci : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Utilizzavano potenti gommoni che trasportavano Migranti dalla Tunisia a Mazara del Vallo in cambio del pagamento di 2.500 euro. E' quanto scoperto dagli inquirenti che all'alba di oggi hanno fermato 15 persone nel blitz antiterrorismo eseguito in tutta Italia. Secondo q

Maxi operazione anti terrorismo dei Ros : 15 arresti in tutta Italia : Roma, 9 gen., askanews, - I Carabinieri del R.O.S. stanno dando esecuzione all'arresto di 15 indagati su indicazione della Procura Distrettuale di Palermo, nelle province di Palermo, Trapani, ...

Nuova foto di Big Little Lies 2 tra arresti e flashback : tre cose da sapere sulla nuova stagione : Le signore alla sbarra? Questo è quello che potrebbe essere al centro della première di Big Little Lies 2 soprattutto dopo la pubblicazione di un'altra foto ufficiale della nuova stagione. In occasione della cerimonia dei Golden Globes 2018, HBO ha mandato in onda un trailer delle serie tv in arrivo sulla sua rete e, quindi, anche della seconda stagione di Big Little Lies ma a fermare il frame più significativo e pubblicarlo poi sui social è ...

Pizzo per mense scolastiche nel napoletano - 9 arresti : Blitz contro due cosche di camorra nella zona di Giugliano: minacciavano di incendiare i furgoni degli addetti alle consegne -

“Pizzo” per mense scolastiche - 9 arresti a Napoli : S.C., titolare di una ditta di che si occupa di ristorazione collettiva con sede a Napoli, aveva presentato denuncia di essere vittima di estorsione dopo che due dei suoi dipendenti il 10 ottobre 2016, nel corso del loro giro di consegne dei pasti a istituti scolastici nel litorale domitio erano stati avvicinati da emissari di Biagio Vallefuoco, uomo dei clan nel Giulianese. Due persone a bordo di un scooter di grossa cilindrata con i caschi ...

Gazzetta : scontri Inter-Napoli - arresti domiciliari per Da Ros : Sul sito della rosea Luca Da Ros, tifoso 21enne dell’Inter arrestato per gli incidenti in occasione del match contro il Napoli, sconterà la misura cautelare agli arresti domiciliari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. L’avvocato di Da Ros, Alberto Tucci, aveva chiesto la scarcerazione del suo assistito. Richiesta accettata dal gip milanese Guido Salvini. Ieri c’è stato l’interrogatorio di Da Ros ...

arresti domiciliari per Bendtner : 'Non avrei mai voluto trovarmi così' : ROMA - Un inizio anno con cavigliera elettronica per Nicklas Bendtner . L'attaccante danese ha cominciato a scontare la condanna di 50 giorni agli Arresti domiciliari che gli è stata inflitta da un ...

Ex Juventus - Bendtner sconta gli arresti domiciliari per l'aggressione al tassista : Nicklas Bendtner è un attaccante danese che gioca attualmente in patria, nel Rosenborg . L'ex giocatore di Wolfsburg, Arsenal e Juventus è stato sempre un po' sregolato fuori dal rettangolo di gioco e ...

arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Bendtner : costa cara l’aggressione ad un tassista per l’ex Juventus : Nicklas Bendtner finisce agli Arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia: l’ex Juventus dovrà scontare 50 giorni per l’aggressione ad un tassista Siamo abituati a vedere il suo profilo social pieno di foto simpatiche, allenamenti e tanto divertimento, ma nell’ultima foto postata da Nicklas Bendtener non c’è nulla da ridere. L’attaccante ex Juventus e Arsenal ha annunciato ai propri ...

Capodanno - superlavoro per la polizia locale : 150 interventi - due arresti : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nella notte di Capodanno, a partire dalla serata di ieri fino a questa mattina. Le pattuglie in servizio di ...