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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11 | 30 VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11:30 (Di giovedì 10 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA LA PONTINA: RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800 IN DIREZIONE Roma, STRADA RIAPERTA QUINDI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL DI DECIMA. TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. SULLA CASSIA SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE AL KM 27 IN DIREZIONE Roma, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DI CAMPAGNANO; RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA. UN ALTRO INCIDENTE SULLA NETTUNENSE STA PROVCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTESO E RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZIANO E VELLETRI. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

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