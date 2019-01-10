L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA ANCORA LA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. TRAFFICATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE: QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA NEL QUADRANTE SUD, NEL DETTAGLIO SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; SITUAZIONE INVARIATA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’: SITUAZIONE ANALOGA SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE CODE IN USCITA, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE: RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA SU ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA FINO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; INFINE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA ...