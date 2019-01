Salvini | dalla Lega voce catastrofica sulla vendetta | Quando faremo cadere il

Zaia dalla parte di Salvini : "Cedere a nuovi sbarchi alimenta il racket dei migranti" : Nel braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte si inserisce, danno manforte al ministro dell'Interno, Luca Zaia . Il governatore del Veneto, infatti, sposa la linea dura del responsabile del ...

Migranti - Fico : «Bene Di Maio - ma Ue non lasci soli chi fugge dalla morte». Ma Salvini : «Non cedo ai ricatti» : «Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, l'Europa non lasci sola l’Italia», scrive su Facebook . Salvini: «Non cediamo ai ricatti. Sbarchino a Malta»

Salvini contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...

Migranti - Di Maio : "Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch - li prendiamo noi". Salvini sbotta : "Basta ricatti" : Il vicepremier pentastellato dopo una telefonata con il premier Conte sblocca la situazione della nave della ong con 32...

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Cosa gli ho chiesto di fare' : Il premier, insomma, sembra giocare una partita sempre più autonoma su più livelli: politica, diplomatica e mediatica. 'La fase più critica è stata quella iniziale - spiega Conte -, quando si è ...

Il 2018 di Salvini sui social dopo il contratto di governo : dalla guerra alle Ong al ‘pane e Nutella’. Il blob : Più forte dell’odio è l’amore, più forte dell’amore è il contratto di governo. Potrebbe riassumersi così la liaison tra Salvini e Di Maio dopo il nevrotico travaglio che ha preceduto l’accordo M5s-Lega, tra scontri con Mattarella, richieste di elezioni, minacce pentastellate di impeachment, “incazzature” Salviniane “da bufalo” (cit.). Ma cosa è cambiato nella comunicazione social del leader leghista dopo aver conquistato il ...

Pesaro - Salvini : La vittima aveva chiesto da due anni di uscire dalla protezione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Firenze. Appunti dalla piazza anti-Salvini : Sì, perché c'è un'ostilità politica a questo governo che, al netto dei sondaggi elettorali, si definisce sulle tre diagonali della generazione, del genere e della razza. Opinione e materialità degli ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini al bivio tra Savona e Mao : La svolta centrista di Salvini non è compiuta: Il centro è un programma, ma Salvini non sembra averlo. Gli conviene tornare a Savona?

Appello dalla Sea Watch : “Mancano cibo e coperte”. Salvini : “I nostri porti restano chiusi” : «Abbiamo pochi giorni di autonomia. Le condizioni meteo in peggioramento per Natale ci preoccupano. Ci auguriamo che presto ci venga indicato un porto sicuro». Appello della Sea Watch, la Ong che ha chiesto all’Italia e ad altri Paesi europei di poter sbarcare i migranti recuperati ieri a poca distanza dalle coste libiche. «Abbiamo soccorso 33 pers...

Doppia stoccata di Toninelli a Salvini : "Non conosce il dossier sull'aeroporto di Firenze. Tassisti preoccupati dalla sua visita a Ncc" : La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos.Su Peretola "è in corso un'analisi costi benefici. E' un aeroporto collegato ...

Matteo Salvini va alla recita di Natale della figlia : "Due ore lontano dalla politica - si può?" : Il vicepremier Matteo Salvini si cala nell'atmosfera delle Feste e, per smorzare le tensioni politiche delle ultime ore, posta su Facebook la foto di sua figlia, alle prese con la recita natalizia.Il post, pubblicato su Facebook, viene accompagnato dall'eloquente didascalia: "Leggere i giornali è uno spasso. 'Salvini ieri non era ad ascoltare prima Conte e poi Mattarella, chissà perché, sarà stato un segnale politico, ...

Renzi e il flop in tv - Salvini : "Battuto pure dalla Signora in Giallo" : Matteo Renzi ha cominciato col piede sbagliato la sua avventura in tv. Il suo ' Firenze secondo me ' andato in onda su Canale Nove ha raccolto l'1,8 per cento con 360mila spettatori. Un vero e proprio ...