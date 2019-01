Portami a casa E il 21enne romano dirotta un bus Atac

ilgiornale

: RT @SissySecretary: Chi mi ha conosciuta mi definisce una gran puttana! Portami nel tuo ufficio, nel tuo garage, a casa tua, in giro nella… - salvomosc : RT @SissySecretary: Chi mi ha conosciuta mi definisce una gran puttana! Portami nel tuo ufficio, nel tuo garage, a casa tua, in giro nella… - Elio25578648 : RT @SissySecretary: Chi mi ha conosciuta mi definisce una gran puttana! Portami nel tuo ufficio, nel tuo garage, a casa tua, in giro nella… - max_massimo671 : RT @SissySecretary: Chi mi ha conosciuta mi definisce una gran puttana! Portami nel tuo ufficio, nel tuo garage, a casa tua, in giro nella… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Attimi di follia all"alba di ieri, a Roma, su un bus sostitutivo della linea B della metropolitana.Un ragazzodi 21 anni ha aggredito e preso a pugni l"autista, cercando di sottrargli il volante del mezzo per raggiungere una fermata superata da almeno mezz"ora.A denunciare l"accaduto è stato il conducente della vettura che ha raccontato come il giovane, salito sull"autobus in zona Rebibbia, dopo essersela presa con alcuni passeggeri "per futili motivi", avrebbe oltrepassato la "recinzione di protezione" per intimargli di portarlo alla stazione Policlinico della metropolitana. Al tentativo dell"autista di rabbonirlo è scattata l"aggressione. Il ragazzo lo ha colpito al volto come una furia, con diversi pugni, e gli ha stretto il collo nel tentativo di strangolarlo, minacciando di ucciderlo.Quando il dipendenteè riuscito a mettersi in salvo lasciando la postazione di guida, ...