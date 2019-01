L' Europa secondo Moody’s | nessun rating a rischio neppure l’Italia | per ora

Inter - Handanovic è il secondo miglior portiere d'Europa. Solo Alisson gli è davanti : ... @SerieA, 8 gennaio 2019 L'Inter sa di avere uno dei migliori portieri del mondo ma sta già lavorando per il futuro dato che l'età di Samir avanza e luglio saranno 35 le candeline sulla sua torta. In ...

Sci alpino - Coppa Europa Val Cenis 2019 : Simon Maurberger concede il bis e vince anche il secondo slalom - 9° Vaccari : Simon Maurberger concede il bis e vince anche il secondo slalom della Val Cenis, Francia, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino, andando a ribadire la sua leadership nella classifica generale. L’atleta classe 1995 ha dominato la prova odierna, con il miglior tempo nella prima discesa, per poi andare a fare letteralmente il vuoto nella seconda, lasciando il norvegese Bjoern Brudevoll (terzo ieri) a 1.17. Completa il podio il suo ...

Bob a 4 - Coppa Europa Winterberg 2019 : secondo posto per l’equipaggio di Patrick Baumgartner a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco pilotato da Hafer : Soddisfazioni per l’Italia nella Coppa Europa di bob a 4 2018-2019: in Germania, a Winterberg, l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner conquista il secondo posto nel quarto appuntamento stagionale del circuito continentale. Assieme a lui sono scesi in pista Simone Fontana, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti. Gli azzurri sono arrivati a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco pilotato da Christoph Hafer, che ha chiuso la prova con ...

TGR RegionEuropa : il futuro dell'Europa secondo Tajani : ... un ruolo centrale che ci consentirà di valutare quale sarà la migliore coalizione politica per governare non solo l'Assemblea legislativa ma anche le altre Istituzioni europee'. Così il Presidente ...

Sci alpino – Coppa Europa : Razzoli riassapora il podio dopo otto anni - l’azzurro secondo a Obereggen : Razzoli torna su un podio di Coppa Europa dopo quasi otto anni, è secondo a Obereggen dietro il croato Rodes Il croato Istok Rodes si aggiudica lo slalom di Coppa Europa di Obereggen rimontando su Giuliano Razzoli, primo a metà gara, contro il sesto posto parziale di Rodes. Alla fine sono solo 18 i centesimi che dividono i due e Razzoli, torna comunque su un podio di Coppa Europa che gli mancava dalla vittoria di Monte Pora nel febbraio ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger brilla nella prima manche di Andalo - è secondo dietro Raschner : Maurberger ci prende gusto, secondo a due centesimi da Raschner dopo la prima manche del gigante di Coppa Europa ad Andalo Simon Maurberger ci prende gusto e lotta ancora per il podio nel secondo gigante consecutivo in corso ad Andalo. L’azzurro è secondo al termine di una prima manche combattutissima, nella quale l’austriaco Dominik Raschner ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’02″52 e in tre sono alle sue ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...