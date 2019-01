Gasdotto Tap | Salento blindato per l' arrivo della ' talpa' che scaverà il tunnel sotto la

Tap - tensione al cantiere del Gasdotto : attivisti tentano di bloccare camion. Manifestante portato in questura : Un gruppo di attivisti No Tap hanno tentato di rallentare l’accesso alla masseria del Capitano dei camion della multinazionale che sta realizzando l’approdo del gasdotto a Melendugno. I manifestanti in alcuni casi si sono seduti lungo la strada rallentando il passaggio dei mezzi pesanti. Uno di loro, che stava impedendo del tutto il passaggio di un camion, è stato condotto in questura per accertamenti da agenti di una volante. ...

Gasdotto Tap - falda inquinata e ulivi espiantati : 15 indagati per reati ambientali : Tra gli indagati figurano il country manager Italia Michele Elia oltre ad imprenditori e rappresentanti delle ditte che stano eseguendo i lavori

Superperizia Gasdotto Tap - fissata l'udienza per l'ascolto dei periti : Gli specialisti nominati dal gip hanno depositato la Superperizia, in cui affermano che la normativa Seveso non va applicata.

Tap - il paese dei veti : doppia tegola per il Gasdotto : Viaggio nel mondo Tap /Il Cantiere Tap a San Foca Ora però la Procura ha chiesto ai Carabinieri, di qui l'ultimo sequestro dei documenti, di accertare se il cantiere sia stato o meno ...

Gasdotto - perquisite le sedi del Tap : tre indagati : Melendugno, Lecce, - I carabinieri del Noe hanno perquisito le sedi della Tap , che sta approntando l'approdo del Gasdotto che partirà dall'Azerbaijan e arriva a Melendugno, sequestrando poi una ...

Gasdotto Tap - il Tar del Lazio non sblocca il cantiere : restano fermi i lavori a San Basilio : Il consorzio aveva chiesto la sospensiva dell'ordinanza con la quale il sindaco di Melendugno aveva bloccato il prelievo dell'acqua dai pozzi nella zona del cantiere

Gasdotto Tap : Nuova inchiesta della Procura su presunto inquinamento delle acque : Bisognerà capire se il cantiere sia stato ben impermeabilizzato per evitare la perdita di sostanze pericolose nel terreno e nella falda.

Snam rassicura sul Gasdotto Tap : "Sarà pronto nel 2020" - ma la procura di Lecce apre la terza inchiesta sul cantiere : Si arricchisce di nuovi dettagli la vicenda del Tap in Salento. Dopo la protesta contro il governo da parte dei cittadini di Melendugno e l'interruzione dei lavori per il maltempo la Snam, azionista del progetto, conferma che l'impianto sarà "completato nel corso del 2020". L'iter per la costruzione dell'opera controversa andrà avanti, dunque, nonostante le proteste dei cittadini. "Il progetto - ha aggiunto l'amministratore ...

Gasdotto - su Facebook insulti e minacce contro i No Tap : "Sono gli attivisti Cinque Stelle" : Nel mirino il sindaco di Melendugno, la giornalista presa di mira dalla ministra Lezzi e il portavoce dei No Tap, che replica: "Non mi importa, ma Conte deve venire in Salento a spiegare"

Tap - al sit-in del movimento anti Gasdotto bruciata la bandiera del M5s : A Melendugno, in provincia di Lecce, manifestanti protestano contro la decisione del governo di proseguire con la...

TAP - SIT-IN A MELENDUGNO CONTRO M5S E Gasdotto: Tap, Conte "Si farà o penali". Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto "20 miliardi di euro di sanzioni". SIT-IN a MELENDUGNO CONTRO il M5s: "traditori"

Tap - Di Maio "Penali per 20 miliardi" Calenda "Imbroglione": Tap, Conte "Si farà o penali". Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto "20 miliardi di euro di sanzioni", e il Movimento 5 Stelle si spacca.

Tap si farà - Conte : "Ci metto la faccia": Tap, Conte "Si deve fare o rischio penali". Ultime notizie, rivolta contro il Movimento 5 Stelle: "Promesse non mantenute". Il popolo "No-Tap" in rivolta dopo la decisione del governo