De André | l’immortale poeta degli sconfitti

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Gli piaceva guardare il mare e sognare, guardare le nuvole e sognare. Lui era ‘il principe libero’ di Genova, cantautore “incazzato, mediamente colto, sensibile alle vistose infamie di classe”. Scriveva cose molto dolci di questo tipo: “i tuoi larghi occhi che restavan lontani anche quando io sognavo anche mentre ti amavo…” oppure di questo: “la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore metteva l'amore”. Chi non conosce i suoi versi.Fabrizio De Andrè è scomparso da vent’anni, venerdì 11 gennaio 2019 ricorrere l’anniversario della sua morte, ma la sua musica e le sue parole rivivono ancora da generazione in generazione. E ancora venerdì 11 gennaio RaiUno dedicherà uno speciale al grande Faber condotto dal giornalista esperto musicale Vincenzo Mollica alle ore 20.30 con ‘Parole e Musica di un’. Un modo per ricordare il suo genio e la sua sensibilità artistica. Lo stesso giorno ...