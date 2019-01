Com’è EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro | tra batteria e prestazioni

optimaitalia

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Eccoci qui pronti per fare un primo punto della situazione circa l'arrivo di9 a bordo di10 Pro, l'ex top di gamma della celebre serie che ancora tiene perfettamente botta, nonostante lo scorrere del tempo.Teniamo innanzitutto a precisare che l'upgrade è stato finora rilasciato solo per il modello 'BLA-L09' (single-SIM), che ricordiamo essere un altro modello rispetto al 'BLA-L29', contraddistinto dal supporto Dual-SIM. Dubitiamo passerà troppo tempo prima che anche quest'ultimo esemplare riceva l'upgrade (in fondo stiamo parlando dello stesso telefono, ovvero di una versione no brand che può ospitare al suo interno una o due SIM, a seconda della predisposizione conferita in fabbrica). Bisognava fare questo preambolo in quanti molti di voi si chiedevano il perché delle due sigle differenti (la confusione, specie tra i meno esperti, spesso prende il sopravvento), ...