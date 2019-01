Avvio negativo per Piazza Affari | Ftse Mib -0 | 3%

Avvio negativo per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 48% : Roma, 27 dic., askanews, - Partenza in territorio negativo per Piazza Affari. L'Ftse Mib cede infatti lo 0,48%, a 18.308 punti.

Avvio negativo per la Borsa di New York : I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso , dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'...