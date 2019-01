20 anni senza De André Il figlio Cristiano | Salvini suo grande fan

Vent’anni senza De André : riascoltiamo le sue canzoni per tornare ad essere umani : L’11 gennaio del 1999 moriva Fabrizio De André. Sono trascorsi vent'anni, ma il suo lascito poetico non si è mai esaurito: ha, semmai, acquisito nuova forza proprio perché divenuto universale, capace di parlare in ogni epoca della miseria e della compassione umane. Ed è proprio da questo lascito che dovremmo ripartire, per assegnare il giusto valore alla sua musica.Continua a leggere

Cinque anni senza Arnoldo Foà : Ha portato sulle scene spettacoli di autori sia classici che contemporanei, con registi come Visconti, Strelher, Menotti, Ronconi, e con regie sue. Oltre a opere di Shakespeare, Pirandello, ...

Il primo anniversario della Revolución senza Fidel Castro : C’è una foto iconica di quando Fidel Castro entra all’Avana per assumere il potere: nell’uniforme verde oliva e col berretto a visiera poi diventati un simbolo, è a bordo di una jeep, e ha una mitraglietta in mano. Verso di lui guarda Camilo Cienfuegos, altro famoso comandante guerrigliero morto il

Red Dead Redemption 2 : ecco come un doppiatore ci ha lavorato per cinque anni senza saperlo - intervista : Gabriel Sloyer ha trascorso cinque anni a recitare per Red Dead Redemption 2.Ovviamente, nel frattempo ha fatto anche altre cose. Dal 2013 infatti, IMDB ci dice che Sloyer è apparso in numerose serie TV americane tra cui Power, Jessica Jones, Narcos e Orange is the New Black. Tra un episodio e l'altro però, tornava regolarmente per girare l'ultimo pezzo dell'immenso gioco western targato Rockstar, per interpretare il cowboy messicano, nonché ...

Il ricordo di Pino Daniele - parla la figlia su Instagram : 'Quattro anni senza di te' : Esattamente quattro anni fa, il 4 gennaio 2015 ci lasciava il cantautore napoletano Pino Daniele, il suo ricordo continua ad essere presente nei suoi familiari. In particolar modo la figlia Sara, in occasione del quarto anniversario dalla sua morte gli ha dedicato un post su Instagram. La dedica di Sara Daniele a Pino Daniele è stata una lettera sui social dedicata al padre che oramai non c’è più, spiegando che un lutto non è così facile da ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Ivo Karlovic senza età - a quasi 40 anni sfiderà in finale Kevin Anderson : Per Ivo Karlovic l’età è un numero che, semplicemente, non esiste. Il croato raggiunge la finale dell’ATP 250 di Pune (India) battendo il belga Steve Darcis: per trovare, nell’Era Open, un finalista di un torneo più vecchio di lui, che supererà la soglia dei 40 anni fra 54 giorni, bisogna tornare al 1977. Allora il leggendario Ken Rosewall arrivò a giocare l’ultimo atto a Sydney all’età di 42 anni e fu sconfitto da ...

Insulti omofobi - 3 anni senza stadio al tifoso del Chelsea : Aveva seguito la sua squadra del cuore, il Chelsea, a Brighton ma nonostante la buona prova dei 'Blues' di Sarri, vittoria per 2-1,, durante il match della 17/a giornata di Premier aveva più volte ...

Senza telefono e internet per sette mesi : ottiene 4mila euro di danni : Una migrazione fallita e due compagnie telefoniche che continuavano a rimpallarsi le responsabilità. L'utente ha deciso di...

Sestriere - schianto a nove anni con gli sci - il padre : 'Senza frangivento sarebbe viva' : Amava sciare Camilla Compagnucci, bambina romana di nove anni, ed era felicissima in questi giorni di festività natalizie di trovarsi a Sestriere, rinomata località sciistica piemontese. Il padre, Francesco, le aveva regalato una vacanza premio per i suoi brillanti risultati scolastici. Ieri pomeriggio è morta cadendo dagli sci in località Sauze d'Oulx, in Val di Susa, andando a sbattere contro una barriera frangivento in legno. Ora il padre ...

Camilla Compagnucci - morta sugli sci a 9 anni - il papà disperato : «Tutta colpa del frangivento - senza quello sarebbe ancora viva» : Si dispera papà Francesco tra i corridoi dell'ospedale Santa Margherita di Torino. Sua figlia Camilla, 9 anni appena, è morta da poche ore e lui non si dà pace. «Se...