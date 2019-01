Tra Salvini e Kaczyński ci sono Putin e Le Pen | in salita l' alleanza sovranista

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il conTratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Varsavia - Salvini contestato dopo incontro con leader desTra polacca : 'Razzista' : Un gruppo di militanti della sinistra locale, oppositori di Jaroslaw Kaczynski, capo della destra ultra-conservatrice polacca con cui Matteo...

Sbarcati a Malta i 49 migranti - “poi saranno Trasferiti anche in Italia”. Salvini : “Mai dato l’ok” : Dopo settimane di attesa, i 49 migranti fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono arrivati a terra a Malta, da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l’Italia. Uomini, donne e bambini sono apparsi «stanchi ma felici» al momento di toccare terra....

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5s con i facinorosi : ... riunisce i vertici del mondo sportivo e conferma la linea dialogante con i tifosi, che «vanno responsabilizzati». «Chiudere gli stadi e sospendere le partite non è la soluzione», è la parola d'...

I grillini Tradiscono Salvini e fanno sbarcare i migranti : verso la crisi di governo : La vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye apre di fatto la crisi di governo. I grillini

Carige - Di Pietro : “Governi cambiano ma risultati sono uguali. Migranti? Su atTracco nave decide Toninelli - non Salvini” : “Salvataggio della banca Carige? Invertendo l’ordine degli addendi la somma non cambia. Man mano che si evidenziano delle emergenze, questo governo deve fare come il precedente. L’intervento su Carige è corretto e doveroso, ma non va bene sparare a zero sul governo quando stai all’opposizione”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’ex magistrato Antonio Di ...

Salvini a Varsavia fra Trattative e contestazioni : 'Ci prepariamo a un nuovo equilibrio in Europa, l'Italia e la Polonia saranno protagoniste di una nuova primavera, di una rinascita dei valori veri della Unione europea, con meno finanza e burocrazia, ...

Vietato circolare con auto sTraniere - la multa è salata : lo dice il decreto Salvini : "Stranezze del decreto Salvini", titola Avvenire. A chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare...

Sea Watch : ok di Malta all'accordo Ue. I migranti in 8 Paesi Tra cui l'Italia. Alt di Salvini : Si avvia verso una soluzione la vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye ma il caso manda in fibrillazione la maggioranza . Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'...

