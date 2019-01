È stato messo in vendita il Chrysler Building - uno dei grattacieli più famosi di New York : Il Chrysler Building, uno dei grattacieli più famosi di New York, è stato messo in vendita dalle società che ne sono proprietarie: Mudabala, una società di investimenti degli Emirati Arabi Uniti, e Tishman Speyer, una società immobiliare statunitense. L’edificio, costruito nel

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è stato messo in sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...

A Napoli un uomo ha messo il guinzaglio del cane al collo della compagna che voleva lasciarlo : arrestato : Ha messo al collo della sua compagna, che lo voleva lasciare, il guinzaglio del cane ma è stato arrestato dagli agenti della polizia locale. Giudicato per direttissima è stato condannato. Il fatto è avvenuto a Napoli, nei pressi dei Gradoni di Chiaia. La donna, che aveva deciso di lasciare il suo compagno, è stata raggiunta dall'uomo che dapprima l'ha colpita a pugni e schiaffi e poi ha messo al collo il guinzaglio ...

L’uccello più raro del mondo è stato rimesso in libertà : Qualche decennio fa si pensava che le morette del Madagascar fossero estinte: ora una ventina di esemplari cresciuti in cattività sta ripopolando un lago locale

Tenta di rapinare una ragazza - 21enne messo in fuga dalle urla della vittima : arrestato

Il compromesso è un bene - ma l'azzardo governativo ci è già costato caro : Il via libera della Commissione europea alla legge di bilancio del Governo italiano è una buona notizia perché la bocciatura sarebbe stata un disastro per il Paese. Saremmo entrati in una procedura quinquennale nella quale l'Europa sarebbe stata con noi molto dura, riducendo finanziamenti diretti e indiretti e prescrivendo severe strette fiscali. Ci saremmo così incamminati in una terra incognita di azioni e di reazioni ...

In Sudafrica è stato emesso un mandato di arresto per Grace Mugabe - la moglie di Robert Mugabe : In Sudafrica è stato emesso un mandato di arresto per Grace Mugabe, la moglie di Robert Mugabe, che ha governato lo Zimbabwe per 37 anni (fino al colpo di stato non violento del 2017). Grace Mugabe è stata accusata dalla

MAFIA = ON. ERASMO PALAZZOTTO - LEU - DURO COLPO MESSO A SEGNO DALLO stato LOTTA MAFIA RESTA PRIORITA' : Gli arresti di oggi dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che la MAFIA è ancora forte e che nonostante i duri colpi subiti in questi anni ha una grande capacità di riorganizzarsi. La grande ...

Vi ricordate l'utente bannato dal PSN a causa del suo soprannome? E' stato riammesso : La scorsa settimana abbiamo raccontato la peculiare storia di un utente, tale Kike_0615, che si è visto il suo account bannato dal PSN a causa di un presunto insulto razziale presente all'interno del suo ID Online.Ebbene, come riportato anche su Reddit, la storia ha un lieto fine, ma andiamo per ordine.Il presunto insulto razziale presente all'interno del nick del giocatore sarebbe infatti del tutto involontario, infatti il l'utente ha ...

Torneo di freccette - avversario messo ko dalla puzza. Il campione : «Non sono stato io» : Ma il due volte campione del mondo rigetta le accuse, puntando il dito contro il suo avversario: ' Era orribile. Una puzza di uova andate a male . Poi lui , Harms, ha iniziato a giocare meglio e ho ...