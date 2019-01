Me l' ha detto mio cuGGino

Nadia Murad - Nobel per la Pace : 'Mio nipote combatte per l'Isis e ha detto che mi ucciderà' : A Doha tv e radio erano in diretta per trasmettere le sue parole. Ed è arrivata la dichiarazione choc, che ha fatto subito il giro del mondo: 'Anche mio nipote è stato arruolato nell'Isis a 11 anni e gli hanno fatto il lavaggio del cervello: ho provato a parlarci, ma mi ha risposto che se avessi insistito mi avrebbe ucciso'. Nobel ...

Andrea Camilleri : "Un mio errore? Ho detto troppo tardi 'no' al fascismo. Serviva un coraggio inumano - ma mi fa rabbia" : "Avrei potuto e dovuto dire un 'no' più convinto al fascismo, ma a essere onesti ci sarebbe voluto un coraggio inumano. Ho detto no, ma tardi, dopo averci creduto come tutti. A guardarmi indietro ora ai miei occhi appaio come uno che ci è cascato e questo mi fa tanta rabbia". Andrea Camilleri, sulle pagine del Corriere della sera, butta uno sguardo al suo passato, al vissuto, ai rimpianti, a quel che teme di dimenticare. Lo ...

Fenati e il premio slittato a San Benedetto : "Assurdo - così si esagera" : ... avevano fatto divampare la polemica sui social e minacciato manifestazioni di protesta nei confronti di uno sportivo che da tre mesi è al centro della cronaca. le vicende - Breve riepilogo: per la ...

Crozza-Toninelli e l’idea geniale del nascondino : “Mia moglie mi ha detto : ‘Conta fino a 3mila - così mi nascondo col mio amico’” : Torna Crozza-Toninelli, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il ministro dei Trasporti continua a portare per l’Italia il suo entusiasmo e ha farne propaganda anche via social. Instancabile propone l’idea di futuro dei 5 stelle “Le merci non dovranno più viaggiare. Tutto dovrà essere a km zero, io a casa faccio le uova, lei a casa produce le Audi, poi ci troviamo a metà strada, ...

Valerio Mastandrea : "La mia compagna è protagonista del mio film. Quando gliel'ho detto ha pianto - a me veniva da vomitare" : "La invito a cena e all'appuntamento le dico: 'Ti devo dire una cosa terribile, ma anche bella: potresti fare la parte, te la senti?', e mentre le parlo lei si commuove e a me viene da vomitare. Una bella scena. Digiuniamo e paghiamo il conto senza aver mangiato". Per la prima volta alla regia, Valerio Mastandrea racconta il dietro le quinte del suo film in uscita il 29 novembre, Ride. La parte della protagonista è stata affidata alla ...

Interdetto medico Usl : il riesame dà ragione alla Procura Aosta - Si tratta di Vilma Tiziana Miodini - 56enne indagata per vari reati. L'... : Il Tribunale del riesame di Torino, con un'ordinanza di venerdì scorso , 23 novembre , ha disposto l'interdizione dalla professione, per quattro mesi, del medico Vilma Tiziana Miodini , in servizio in ...

Napoli - Callejon : 'Lo scudetto è il mio sogno per il 2019 - ci crediamo. I gol? Arriveranno - per ora mi godo gli assist' : José Maria Callejon è ormai una colonna del Napoli. Ecco perché quando parla lui, si può affermare che a farlo sia un veterano: Calleti , come si fa chiamare, è una voce autorevole. In un'intervista a ...

Ancelotti a Diletta : "Io - lo scudetto - mio figlio Davide e... l'ignoranza post partita" : "Lo scudetto deve essere un sogno e non un'utopia. Se fosse un'utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo". Carlo ...

Domenica Live - Gessica Notaro sconvolge il pubblico : 'Il mio occhio - cosa mi hanno detto i medici' : 'Io non sono così forte come sembro, sono ipocondriaca in modo pazzesco, ma quando ti capita una cosa così grave devi scegliere se vivere o morire, io ho scelto di vivere. Ho molta fede'. Gessica ...

Cosa hanno detto Visco e Tria alla Giornata del Risparmio : la difesa del Risparmio, come la lotta alla povertà, richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura. Le riforme e i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo costi ...