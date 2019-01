L’obiezione di coscienza dei sindaci

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Contro la semplificazione e le facili polemiche merita sostare sulla obiezione didi alcunisul decreto sicurezza. Cioè sul loro esplicito rifiuto di applicare talune sue norme. Merita sostare qui non sul merito del dissenso (iscrizione all'anagrafe e diritti connessi), ma sul gesto dell'obiezione.Sinteticamente: trattasi di atto grave per sua natura eccezionale; lo si deve sapere e si deve mettere nel conto di pagare un prezzo personale; si deve essere convincenti nell'argomentare il proprio dissenso dalle norme in oggetto, con motivazioni di natura etica.Sbagliano, su opposti fronti, coloro che pretendono di chiudere la discussione o teorizzando che un amministratore, per definizione e sempre, non possa rifiutarsi di applicare la legge positiva (tipo l'accusa di anarchismo della Casellati) o coloro che la fanno facile quasi che quel gesto non fosse un ...