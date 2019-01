Lazio | Acerbi | ' Difficile stop per cori razzisti'

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi . Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...

Lazio - Acerbi si prende una grande rivincita contro il vecchio nemico Manganiello : Ha esultato senza guardare l'arbitro, perché era 'sicuro stavolta di non essere in fuorigioco'. Francesco Acerbi è soddisfatto, uscendo dallo stadio Olimpico. contro il Cagliari ha ritrovato la ...

Lazio -Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio -Cagliari 3-1 : in gol Milinkovic - Acerbi - Lulic e Joao Pedro : La Lazio torna a vincere in campionato e si regala un Natale più sereno. La squadra di Inzaghi, a secco di vittorie da cinque giornate, nell'anticipo del 17esimo turno, supera 3-1 il Cagliari allo ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi commenta così il rigore annullato ad Acerbi : Altra sconfitta per la Lazio in campionato contro l’Atalanta dopo quella in Europa League, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a Sky Sport: “Obiettivamente questa sera perdiamo l’unica partita che non avremmo meritato di perdere, il nostro portiere non ha fatto una parata. Il gol di Acerbi annullato dal Var nel recupero? Sono due anni e mezzo che la Var va avanti in questo modo, avevo fatto una grande esultanza perché ...