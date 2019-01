La stretta sulla residenza è uno dei problemi del decreto sicurezza

Nuovi dettagli sulla storia di Regina : costretta a prostituirsi - le dicevano che era vittima di un maleficio - Ultime Notizie Flash : Nuovi dettagli sulla storia di Regina: costretta a prostituirsi, le dicevano che era vittima di un maleficio. Le prime parole dopo qualche mese dalla fine della sua condizione di schiavitù

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Riviera - nessuna stretta sulla movida «Le regole ci sono - basta rispettarle» : Discoteche frequentate da centinaia di giovani, eventi a cielo aperto nelle piazze in grado di richiamare migliaia di turisti dalla Regione e non solo. La Riviera è la patria della movida e del ...

Consob - stretta finale sulla nomina : Minenna in pole per la presidenza : Il dado sarebbe tratto. La casella più importante del giro di nomine di fine anno, quella della Consob, avrebbe un nome: Marcello Minenna. Salvo sorprese, sempre possibili quando si tratta di nomine ...

Vertice sulla Libia - stretta di mano Sarraj-Haftar : Mini-Vertice per far incontrare il capo del governo di unità nazionale e il generale Haftar, che non parteciperà alla plenaria

Dl Sicurezza - è stretta sulla cittadinanza Più difficile diventare italiani : Con il dl Sicurezza sta per arrivare una stretta consistente per ottenere la cittadinanza italiana . Di fatto in questo momento bastano circa 24 mesi per ottenere la cittadinanza con un matrimonio o ...