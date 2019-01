La finale della vergogna

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...

Tra i 213 cimentisti anche il sindaco di finale Ligure al Cimento della befana - FOTO E VIDEO - : Si è svolto, nello specchio d'acqua antistante la 'Spiaggia dei Neri' a Finalmarina, il tradizionale Cimento della befana organizzato dalla Compagnia di San Pietro. Sono passati 21 anni dalla prima ...

LIVE Olimpia Milano-Trento basket - Serie A in DIRETTA : al Forum il remake della finale scudetto! : Fischio d’inizio alle 17 per la palla a due di Milano-Trento, 14ma giornata della Serie A di basket. L’Olimpia nell’ultima partita ha subito la prima sconfitta della competizione per mano degli irpini dell’ Avellino sul campo della Sidigas, ma si è subito ripresa giovedì in Eurolega battendo i montenegrini del Buducnost al Mediolanum. La Dolomiti viene, invece, da 4 successi consecutivi in campionato, ultimo dei quali al ...

Sci alpino - Lara Della Mea : “Felicissima di come ho saputo sciare”; Irene Curtoni : “Arrabbiata per il risultato finale” : Il primo slalom del 2019 è andato in archivio e la sostanza non cambia: vince Mikaela Shiffrin. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata di Zagabria grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti Della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. Numeri robanti ...

Sci alpino - Lara Della Mea : “Felicissima di come ho saputo sciare”; Irene Curtoni : “Arrabbiata per il risultato finale” : Il primo slalom del 2019 è andato in archivio e la sostanza non cambia: vince Mikaela Shiffrin. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata di Zagabria grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti Della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. Numeri robanti ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia-Cremona per un pezzo di secondo posto - Milano-Trento rivincita della finale scudetto : Mentre la lotta per gli ultimi tre posti che valgono le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 14-17 febbraio) si fa sempre più aspra, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A offre diversi spunti: nella zona di testa c’è lo scontro Venezia-Cremona, al termine del quale una delle due lascerà il secondo posto, mentre nella zona salvezza Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia di punti fondamentali, così come Torino e Cantù. Va in ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : risultati e notizie di oggi. Marco Cecchinato va all’assalto della finale nell’ATP di Doha : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...

VIDEO Cecchinato-Lajovic - gli highlights della partita : l’azzurro vola in semifinale nell’ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ha conquistato l’accesso alle semifinali del Torneo ATP 250 di Doha. L’azzurro ha sconfitto Dusan Lajovic in due set e si è qualificato al turno successivo dove se la dovrà vedere con il temibile Thomas Berdych sul cemento della capitale del Qatar. Oggi il tennista italiano, salito al numero 18 del ranking ATP, ha sconfitto il serbo con grande autorevolezza. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

I Misteri di Brokenwood 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione su Giallo con “L’Angelo oscuro” : Giallo è pronto per il gran finale di questa sera in attesa di capire se I Misteri di Brokenwood 6 ci sarà o meno. L'appuntamento oggi, 3 gennaio, è fissato con L'Angelo oscuro, l'ultimo episodio della quinta stagione del crime neozelandese che in questo mese ci ha tenuto compagnia tra omicidi e scomparse. Dalle 21.10 di oggi il pubblico si dovrà ad affrontare il gran finale e, in particolare, ai margini di Brokenwood si trova un manicomio ...

LIVE Cecchinato-Lajovic - Atp Doha 2019 in DIRETTA : azzurro a caccia della semifinale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale dell’ATP di Doha 2019 tra Marco Cecchinato e il serbo Dusan Lajovic. Sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex l’azzurro va a caccia delle semifinali al cospetto di un rivale alla propria portata e contro cui il suo tennis può essere vincente. Il 28enne nativo di Belgrado però è in vantaggio 2-1 nel computo dei precedenti grazie ai successi nel ...

Fortitude 4 ci sarà? Il finale della terza stagione su Sky Atlantic il 2 gennaio : anticipazioni ultimo episodio : Fortitude 4 ci sarà oppure no? Questa è la domanda che i fan della serie si fanno oggi in attesa di vedere il finale della terza stagione in onda oggi, 2 gennaio, su Sky Atlantic. La sinossi ufficiale per l'ultimo episodio di stasera recita: "Dan Anderssen (interpretato da Richard Dormer) è ormai in una spirale fuori controllo mentre Annie Burgess (Brigid Zengeni) sulle sue tracce insieme ad Eric Odegard (Björn Hlynur Haraldsson). Nel ...

Mubadala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

Victoria 2 - il finale della seconda stagione in onda domani su Canale 5 : Sta per terminare l'attesa relativa al finale di stagione della Serie Tv "Victoria 2". Mediaset, infatti, nei giorni scorsi ha comunicato che l'ultimo episodio andrà in onda domenica 30 dicembre in prima serata su Canale 5. Nello specifico si tratta della puntata numero 9, intitolata "Conforto e Gioia", di questa fortunata produzione realizzata da Mammoth Screen e da Masterpiece per il Canale televisivo britannico ITV e distribuita anche in ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...