Inter | caso Icardi | Marotta irritato multa il capitano

La strana storia del detenuto israeliano in Italia al centro di un caso Internazionale : di Giovanni Seu (foto: Getty Images) In un vecchio film del 1971, detenuto in attesa di giudizio, l’emigrato in Svezia Alberto Sordi veniva arrestato non appena ritornato in Italia: la sua vacanza si trasformava in un’odissea che sarebbe finita solo dopo che la magistratura si era accorta dell’infondatezza dell’accusa. Una vicenda simile sta coinvolgendo Il’ja Sherman, 55 anni, un cittadino israeliano che aveva scelto il nostro paese per una ...

Le notizie del giorno – Giornata di lacrime per Astori - il caso Bale e le ultime sulla morte del tifoso dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un anno fa era il tuo 31esimo compleanno. Quel 13 al contrario… Ci manchi capitano”. E’ il commovente messaggio suo profilo twitter da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ricordando nel giorno del suo trentaduesimo compleanno il difensore e capitano gigliato Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo. Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore ma anche e soprattutto ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia non è Interessata a Lorenzo? Scoppia il caso : Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: lei non è interessata al tronista? Prepariamoci a un altro accesissimo confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia! Con le anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo ogni volta che i tira-e-molla sono tutt’altro che finiti. Rassegnatevi. Fino al giorno della scelta sarà sempre così. Soprattutto adesso che Deianira Marzano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia non è interessata a ...

Inter - Godin diventa un caso : 'Godin all'Inter diventa un caso '. Questa l'apertura del Corriere dello Sport quest'oggi: 'L'uruguaiano prenotato dall'Inter, ma l'Atlético spinge e Simeone tuona: 'Rimane da noi''.

Caso Koulibaly : la lezione di Icardi e dell'Inter - ma ora non faccia ricorso - : In queste ore frenetiche, nelle quali molto si è parlato di morte e razzismo , e le notizie di cronaca si sono sovrapposte alle dichiarazioni di politici e uomini di calcio , è scivolato via quasi inosservato il comportamento dell'Inter e di Icardi. Invece merita attenzione. L'Inter ha emesso ...

Inter-Napoli - tifoso morto e caso Koulibaly : questo calcio fa schifo : questo calcio fa schifo. Lasciatevelo dire da un tifoso, un appassionato tutt’altro che politically correct, uno che resta giù di morale tutta la settimana se la propria squadra perde. Quale sia questa squadra è dettaglio secondario, il tema è un altro, il solito: perché il pallone resta la zona franca attraverso la quale passano atteggiamenti che in nessun altro contesto del vivere civile sarebbero tollerati? Ieri ero a San Siro ...

Caso Koulibaly - Sala : «Chiedo scusa - l'Inter faccia capitano ad Asamoah» Figc : «Inter-Napoli andava sospesa» : E adesso? Dopo i cori razzisti rivolti in particolare dai tifosi dell'Inter al centrale del Napoli Kalidou Koulibaly , il tecnico della squadra partenopea Carlo Ancelotti ha detto con chiarezza che la ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92' Scoppia il caso dei cori razzisti a Koulibaly |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter - caso Nainggolan : i tifosi stanno con la società : La recente decisione dell'Inter di sospendere a tempo indeterminato Radja Nainggolan per motivi disciplinari, è stata apprezzata dai tifosi dell' Inter che in curva Nord , prima della sfida contro il ...

Inter - Marotta fa chiarezza sul caso Nainggolan : “ecco chi ci ha dato l’indicazione di sospendere il giocatore” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha fatto luce sulla sospensione comminata a Radja Nainggolan, assente in campo nel match con il Napoli Capitolo chiuso, almeno così sembra. Beppe Marotta abbassa il sipario sul caso Nainggolan, facendo chiarezza circa la situazione esplosa in questa settimana in casa Inter. Miguel MEDINA / AFP L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde, sottolineando ai microfoni di Sky ...

Caso Nainggolan - tensione altissima all’Inter : la denuncia della moglie : Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il Caso Nainggolan. In particolar modo nelle ultime ore il provvedimento del club nerazzurro in seguito al ritardo in allenamento poi i presunti audio con il belga che si è sbilanciato sulla volontà di tornare alla Roma e dell’ambiente difficile a Milano. La tensione è altissima, nelle ultime ore sono arrivate minacce nei confronti della moglie di Nainggolan. “Permettetemi di dire ...

Inter - la verità sul caso Nainggolan comincia a venire a galla : ecco il reale motivo della sospensione! : Il centrocampista belga pare abbia pagato non solo per i ritardi agli allenamenti, ma anche per un altro motivo Il caso Nainggolan continua a far discutere in casa Inter, il centrocampista belga è stato infatti sospeso momentaneamente e per questo motivo non prenderà parte al match con il Napoli. Spada/LaPresse Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il motivo della sanzione riguarda i numerosi ritardi dell’ex Roma agli allenamenti, ...

Spalletti prende le distanze sul caso Nainggolan : “l’Inter di Zhang ha preso il provvedimento…” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, nel big match di fronte Inter e Napoli, ecco la presentazione di Luciano Spalletti che parla anche del caso Nainggolan: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, solo fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il ...