Il popolo è ancora con Salvini e Di Maio Intervista al politologo Roberto

huffingtonpost

: Chiudiamo un fantastico 2018 con tutte le novità e le promesse mantenute della Manovra del Popolo! Il 2019 sarà anc… - carlosibilia : Chiudiamo un fantastico 2018 con tutte le novità e le promesse mantenute della Manovra del Popolo! Il 2019 sarà anc… - carmelitadurso : Il popolo cubano è strepitoso, affronta ogni difficoltà con il sorriso senza mai perdere la gioia di vivere, quanto… - AnnalisaChirico : Quando sono lontana dall’Italia, amo ancora di più il nostro paese. Perché siamo un popolo straordinario, di person… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Professor D'Alimonte, lei oggi sul Sole scrive: "Tanto rumore per nulla". Ovvero: nonostante i passi falsi del governo, la bagarre sulla manovra, le mille contraddizioni, la realtà è che il governo è al 60 per cento del consenso e, prosegue, "è un dato straordinario, perché non esiste in Europa un governo che abbia un consenso simile". Spieghiamo il dato.Diciamo tra il 55 e il 60 per cento e diciamo Europa Occidentale. Più o meno siamo sui livelli del 4 marzo, ma quel dato nasconde equilibri diversi tra i due partiti al governo. Come è ben noto è cresciuta la Lega Nord e sono calati i Cinque Stelle. Questo mutamento è frutto di due dinamiche. La Lega Nord ha preso voti sia al M5S che a Forza Italia. Il M5S ha perso voti verso la Lega Nord e verso l'astensione. Immigrazione e sicurezza si sono rivelati temi più ...