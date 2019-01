Giorgetti | ' Per il modello Thatcher ci vorrebbero polizia e giudici inglesi I media

Giorgetti : 'Stop gare per razzismo? Valgano le norme Uefa e Fifa' : ... siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ha ribadito Giorgetti a margine di un evento al Miur - Va fatta chiarezza e bisogna invece distinguere gli ululati all'interno ...

Calcio : Giorgetti - 'tolleranza zero per violenti ma non basta repressione' : ... Giancarlo Giorgetti, sollecitato dai giornalisti durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, interviene sui fenomeni di violenza e razzismo che si verificano nel mondo ...

Giorgetti smentisce Salvini : «Per i cori razzisti vale il protocollo Uefa» : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio La confusione regna sovrana. La conferenza stampa di Salvini di due giorni fa ha solo contribuito a confondere le acque. Tant’è vero che oggi è stato costretto a intervenire Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Che tra l’altro due giorni fa era presente alla conferenza. Giorgetti ha smentito Salvini e ha chiarito che «È necessario ...

Giorgetti : “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” : "Per gli ululati all'interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive", ha detto il sottosegretario allo sport. L'articolo Giorgetti: “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : E piu in generale tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più medidati e consapevoli atteggiamenti. Il tavolo proposto da ...

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Rime di Taverna per Giorgetti : "L'italia è una e a noi del movimento piace tutta" : "Difficilmente faccio commenti sulle esternazioni di questo o quel componente del gruppo lega, ma 'l'uscità di Giorgetti merita una piccola riflessione. L'italia è una ed a noi del movimento piace tutta, in particolare la nostra attenzione si è sempre concentrata sugli "italiani" che stanno soffrendo di più e, notiziona per Giorgetti, sono in ogni regione, ed il rispetto e l'attenzione che meritano deve essere ...

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Giorgetti ufficializza i 4 esperti che scriveranno il concorso per il presidente Asi. Lo spazio è sempre più della Lega : Una settimana. Tanto è durata la vacatio all’interno del comitato di esperti incaricato dal Miur di preparare il concorso per il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Lo scorso 4 dicembre, nel giorno della decisione del Tar sul ricorso di Battiston (poi slittata al 19 marzo 2019), quattro dei cinque scienziati dell’organismo si sono dimessi in polemica con il ministro Bussetti, accusato di aver fatto pressioni per ...

La manovra è una farsa. Asse Tria-Giorgetti Per un patto con la Ue : Il ministro dell'Economia tifa per una riduzione del rapporto deficit Pil dal 2,4% dell'attuale legge di Bilancio al 2%. Il massimo che l'Europa può concedere. Salvini e Di Maio restano sul 2,2%, che ...

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Giancarlo Giorgetti - il piano grillino per far fuori il leghista : 'Mi sono rotto - se si vota...' : Se il governo è ancora in piedi e la maggioranza più o meno solida in Parlamento è grazie innanzitutto all'infinita pazienza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . Il ...