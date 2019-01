Figlio Ventura chiede 1 mln di danni

Gerò Carraro declina l’invito del Figlio di Simona Ventura - lei commenta : “Lo rispetto” : Alla festa per i 18 anni del figlio della conduttrice mancava il suo ex fidanzato con cui ha mantenuto un ottimo rapporto

Niccolò Bettarini - Figlio di Simona Ventura - vicino alla 'tentatrice' Carolina Schiavi : Nuovo amore per Niccolò Bettarini ? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo è stato beccato in atteggiamenti più che amichevoli con una persona che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Stiamo parlando di Carolina Schiavi , la single di Temptation Island che ha fatto "sbandare" Gianpaolo Quarta l'estate scorsa: tra la giovane e il figlio di Simona Ventura e ...

Simona Ventura e Bettarini parlano del futuro del Figlio in tv. VIDEO : Stefano Bettarini e Simona Ventura emozionati alla festa di Giacomo Simona Ventura e Stefano Bettarini (accompagnato ovviamente da Nicoletta Larini) sono stati raggiunti dal sito Tabloit una volta usciti dalla festa per i diciotto anni di loro figlio Giacomo: un party che, a detta della conduttrice di Temptation Island Vip sul suo profilo Instagram, sembrerebbe essere stata memorabile. Simona sui social ha mostrato infatti ai suoi fan ...

Simona Ventura zittisce tutti - il post in difesa del Figlio Niccolò : 'Niente droghe - solo oppioidi per calmare i dolori' : Simona Ventura , la celebre conduttrice televisiva che è ritornata al successo con la prima edizione del dating show di Canale 5 'Temptation Island Vip', è tornata alla ribalta della cronaca per un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove ha chiarito per completezza d'informazione una notizia trapelata nei giorni ...