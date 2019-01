Corinaldo - madre vittima a Sfera Ebbasta : "Hai morti sulla coscienza" : Corinaldo , madre vittima a Sfera Ebbasta : "Hai morti sulla coscienza" Lo sfogo della mamma di un 16enne che ha perso la vita nella tragedia sul gruppo Fb "Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra". La donna esorta il trapper a evitare "di postare foto da idiota". E attacca anche i suoi ...

Corinaldo - la madre di una vittima contro Sfera : 'Hai sei morti sulla coscienza' : Ad un mese di distanza dai drammatici avvenimenti del 7 dicembre la tragedia di Corinaldo, così come la musica di Sfera Ebbasta, continua a far discutere. E' di ieri infatti la notizia che gli inquirenti non escludono la possibilità di interrogare l'artista nell'ambito delle indagini, mentre soltanto 4 giorni fa due senatori di Forza Italia hanno presentato un esposto a ben 18 diverse procure della Repubblica, chiedendo ai magistrati di ...