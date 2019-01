U&D | dramma Francesco Chiofalo | domani l' intervento per rimuovere il tumore

Blastingnews

: Forza u nostru tercanu ! Una ricunniscenza internaziunale chì face onore à Marc’Andria è a so famiglia, à a lega ?… - Gilles_Simeoni : Forza u nostru tercanu ! Una ricunniscenza internaziunale chì face onore à Marc’Andria è a so famiglia, à a lega ?… - kyle_echarri : No comment hahahaha Lab u po Tita #TWBAKyleEcharri - fedefederossi : Tanti auguri per un 2019 magico, vi voglio un bene dell’anima, non scordatelo ???? love u -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Da quando qualche settimana faha annunciato sui social di avere unal cervello, in molti si sono stretti a lui soprattutto attraverso il web, inviando messaggi di auguri e di incoraggiamento per la delicata operazione a cui si dovrà sottoporre il giovane 29enne. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri,ha comunicato tramite Instagram di essere ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, in attesa dell'che dovrebbe avvenire mercoledì, 9 gennaio.Ildi, l'operazione prevista per il 9 gennaio Intorno alle 18,30 di ieri, 7 gennaio,ha volto informare tutti i sui fan e tutte le persone che gli sono state vicine in questo delicato momento, di essere entrato in ospedale, dove oggi effettuerà ulteriori esami clinici. Se tutto andrà bene, nella giornata di mercoledì, 9 gennaio, ...