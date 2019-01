Sushi Roll Machine | il robot che rolla il sushi come un professionista

gqitalia

(Di martedì 8 gennaio 2019) Inutile giurarci tanto intorno:are è un'arte. E lo sanno bene i maestri giapponesi che di generazione in generazione tramandano nelle proprie cucine le tecniche per il perfetto piatto di. Ma la tecnologia, si sa, continua a fare rapidamente passi da gigante: e allora ecco arrivare direttamente dai laboratori di Suzumo uno specialein grado di preparare uramaki e affini con la stessa precisione di un cuoco esperto.Il macchinario in questione va sotto il nome di Svr-Bxa, e dopo una serie di collaudi e perfezionamenti, è riuscito a diventare un punto di riferimento per numerosi ristoranti di cucina giapponese sparsi in tutto il mondo. Tra questi,racconta il portale Designboom, anche BigEye, insegna di Brooklyn che ha deciso di adottare questo collaboratore tecnologico in grado di garantire fino a 400in ...