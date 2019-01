Roma | bimbi maltrattati all' asilo Arrestate tre maestre e una collaboratrice

Botte e umiliazioni ai bimbi di un asilo vicino a Roma : Roma, 8 gen., askanews, - I carabinieri di Velletri hanno arrestato tre insegnanti ed una collaboratrice scolastica, tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, ritenute responsabili di ...

Roma - vessavano bimbi : arrestate maestre : 8.43 I Carabinieri di Velletri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 3 insegnanti e di una collaboratrice scolastica,ritenute responsabili di maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo dell'area dei Castelli,in provincia di Roma. Attraverso intercettazioni ambientali e riprese video, i militari hanno potuto accertare diversi episodi di violenza fisica e verbale volti a causare ai piccoli ...

Roma - circoncisione rituale su due bimbi : uno muore - l'altro è grave : Un bambino è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. E' accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino ...

Roma - Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I : Roma, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi Natale che, tramite delle corde, si sono calati dai tetti della struttura capitolina per portare gioia e

Roma - Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I : Roma, 21 dic., AdnKronos Salute, - Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi ...

Roma : Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I : Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi Natale che, tramite delle corde, si sono calati dai tetti della struttura capitolina per portare gioia e regali a tutti i bambini ricoverati, divertiti e incantati dallo spettacolo che si svolgeva davanti ai loro occhi. Sotto i costumi si ‘nascondevano’ i militari del Nocs, il ...

Roma : da 27 dicembre centri invernali per bimbi in Municipio I : Roma – A partire dal 27 dicembre saranno aperti, anche quest’anno, i centri invernali organizzati dal Municipio Roma I Centro, per i bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 10 anni. “Un servizio prezioso che manca a livello centrale e che invece come Primo Municipio abbiamo voluto organizzare, implementandolo rispetto agli scorsi anni, passando da 5 a 8 sedi. Perche’ se il lavoro richiede alle persone sempre ...

BIMBI ASILO NIDO TRASCINATI PER CAPELLI E CHIUSI AL BUIO/ Roma - 5 maestre licenziate : telecamere le incastrano : Roma, bambini TRASCINATI per i CAPELLI e CHIUSI al BUIO. Cinque maestre d'ASILO licenziate in tronco dopo lettera del Campidoglio, incastrate da telecamere.

Babbo Natale invita i bimbi sulla carrozza in via Roma a Cuneo : un'offerta per la Caritas : ALICE MARINI - Un Natale di solidarietà a Cuneo, grazie ad un'iniziativa promossa e sostenuta dai commercianti di via Roma e dalla Caritas Diocesana. Ogni sabato dalle 14,30 e ogni domenica dalle 10,...

Sanità : pediatri su rogo Tmb Roma - “tenere bimbi in casa” : “Tenere i bambini in casa, soprattutto quelli affetti da patologie respiratorie ed evitare attività all’aria aperta“. Sono i consigli della Società italiana di pediatria (Sip) e Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) per difendere i più piccoli dalla colonna di fumo che si è sollevata sulla zona di via Salaria, a Roma, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell’impianto di compostaggio ...

Brucia il tmb Salario - allarme nelle scuole di Roma nord : 'Non fate uscire i bimbi in cortile' : 'Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell'impianto Tmb di via Salaria 981, l'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al momento la nube si dirige lontana ...

Brucia il tmb Salario - allarme nelle scuole di Roma nord : «Non fate uscire i bimbi in cortile» : «Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell'impianto Tmb di via Salaria 981, l'incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell'aria, al...

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...

Anna Tatangelo dona 50mila euro al Bambino Gesù di Roma/ 'Grazie ai bimbi per il loro affetto' - IlSussidiario.net : Anna Tatangelo dona all'ospedale Bambin Gesù di Roma 50mila euro: la cantante condivide sui social l'emozione provata con i piccoli malati.